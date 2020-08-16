California'da Turizmi Canladıran Hamle

Amerika’da Corona virüsü vakalarının sayısı 5 milyonu geçti. ABD, can kaybı ve vaka sayılarıyla pandemiden en çok etkilenen ülke konumunda. Ekonomik etkilerinin de sert bir şekilde hissedildiği pandemi süreci, turizm sektörüne de ağır darbe vurdu. Ancak tatile gitmeyi bu yıl rafa kaldıran Californialılar'ın tekne ve özel havuz kiralamaya ağırlık vermesi yeni bir sektörün canlanmasına sebep oldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel pandemi ilan etmesinin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen, dünyada Corona virüsü vakaları hız kesmeden artıyor. Ağustos ayıyla beraber, Amerika’da vaka sayıları 5 milyonu aştı. Her 65 Amerikalı'dan birinin testi pozitif çıktı, pandeminin başlamasından bu yana da her 2 bin kişiden biri hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi işsiz kaldı. Binlerce işyeri iflas etti.

Dünya genelinde en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm sektörü oldu. Pandemi sebebiyle Amerika’daki seyahat endüstrisi firmaları son 33 yılın en sert değer kaybını yaşadı. Statista Araştırma verilerine göre Amerika’da yaşayanlar iç turizme 2019 yılında 972 milyar dolar harcamıştı. Bu yıl bu harcamanın sert bir düşüşle 583 milyar dolar seviyelerinde kalması bekleniyor.