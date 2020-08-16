California'da Turizmi Canladıran Hamle

Amerika’da Corona virüsü vakalarının sayısı 5 milyonu geçti. ABD, can kaybı ve vaka sayılarıyla pandemiden en çok etkilenen ülke konumunda. Ekonomik etkilerinin de sert bir şekilde hissedildiği pandemi süreci, turizm sektörüne de ağır darbe vurdu. Ancak tatile gitmeyi bu yıl rafa kaldıran Californialılar'ın tekne ve özel havuz kiralamaya ağırlık vermesi yeni bir sektörün canlanmasına sebep oldu.
Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel pandemi ilan etmesinin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen, dünyada Corona virüsü vakaları hız kesmeden artıyor. Ağustos ayıyla beraber, Amerika’da vaka sayıları 5 milyonu aştı. Her 65 Amerikalı'dan birinin testi pozitif çıktı, pandeminin başlamasından bu yana da her 2 bin kişiden biri hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi işsiz kaldı. Binlerce işyeri iflas etti.
Dünya genelinde en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm sektörü oldu. Pandemi sebebiyle Amerika’daki seyahat endüstrisi firmaları son 33 yılın en sert değer kaybını yaşadı. Statista Araştırma verilerine göre Amerika’da yaşayanlar iç turizme 2019 yılında 972 milyar dolar harcamıştı. Bu yıl bu harcamanın sert bir düşüşle 583 milyar dolar seviyelerinde kalması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 19 Mart’tan bugüne kadar uyguladığı kendi vatandaşlarına dönük uluslararası seyahat yapmama çağrısını içeren 4. seviye küresel seyahat uyarısını Ağustos ayının başında kaldırdı, ama yapılan araştırmalara göre Amerika’da yaşayanlar hala seyahat etme konusunda kendilerini güvende hissetmiyor. Durum böyle olunca, ABD’nin bu yılki doğrudan seyahat harcamalarında 519 milyar dolarlık düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Bunun genel tabloda 1,2 trilyon dolarlık zarara dönüşmesi öngörülüyor.
Ancak bu yıkıcı ekonomik etkilere rağmen, turizmde yaşanan bu kriz, California’da yeni fırsatların doğmasına neden oldu.
Pandemi nedeniyle tatile gidemeyen ya da Los Angeles’a gelip otellerde konaklamak istemeyenler teknelere akın ediyor. Öyle ki tekne kiralama şirketleri taleplere yetişmekte bir hayli zorlanıyor.
Birçok alışkanlığın değiştiği pandemi döneminde tatilcilerin ilk tercihi daha korunaklı ve az kişinin bulunduğu tekneler. Hedef, tatil yaparken ya da eğlenirken tanımadığımız kişilerden uzak olabilmek. Tekne, müşterilere tam da bu imkanı sunuyor. 2-30 kişilik teknelerde kaptanlı-kaptansız, mürettebatlı-mürettebatsız, günlük ya da saatlik kiralama yapmak mümkün.
Kiralama öncesinde, tekne ayrıntılı bir temizlikten geçiriliyor. Tur sırasında da hijyen kurallarına özen gösteriliyor, düzenli temizlik yapılıyor.
Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) pandemi döneminde havuz kullanımına yeşil ışık yakmasının ardından, California’da ev sahipleri, bir telefon uygulaması üzerinden havuzlarını kiralamaya başladı. Uygulamadan hem kiracılar hem de ev sahipleri memnun.
California plajlarındaki kalabalıktan uzak kalmak isteyen, ama ayağım karada olsun diyenlerin tercih ettiği havuz kiralama uygulamasına da ilgi büyük.
Bazı kullanıcılar, Hollywood Tepeleri’nde, değeri 10 milyon doları aşan süper lüks yapıların havuzlarını kiralayabildiklerini söylüyor.
Saatlik havuz kiralama ücretleri ise 15 dolarla 300 dolar arasında değişiyor.