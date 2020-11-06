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California'da Türk İşletmeye 'Nefret Saldırısı'

06.11.2020 22:58 | Son Güncelleme

Beverly Hills kentindeki Türk işletme, Cafe İstanbul'a saldırı düzenlendi. Mekan sahibi F.T., “Maalesef gördüğünüz gibi Ermeni vatandaşlar tarafından saldırıya uğradık” dedi

California'da Türk İşletmeye 'Nefret Saldırısı'

California'nın Beverly Hills kentindeki Türk işletme, Cafe İstanbul'a saldırı düzenlendi. Kent emniyet müdürlüğünün 'nefret suçu' olarak nitelendirdiği olayda bir grup genç mekandaki çalışanlara saldırarak Ermenistan yanlısı ifadeler kullandı.

Saldırının ardından, restorana giden Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, şüphelilerin kimliklerinin resmi olarak belirlenmediğini kaydederek, restoranın bir süredir tehdit aldığını ve durumun ilgili makamlara daha önce de iletilmiş olduğunu söyledi.

Güvenlik kaygısı nedeniyle kimlikleri açıklanmayan ve olayda ailesiyle birlikte restoranın arka kapısından kaçarak kurtulan mekan sahibi F.T., “Maalesef Ermeni vatandaşlar tarafından saldırıya uğradık. Ailemle otururken 7-8 kişi birden restorana dalıp, dağıtmaya başladılar. Kendimizi korumaya çalıştık. Arka taraftan mahalleye doğru 50 metre kadar koşarken 15-20 kişilik bir grupla karşı karşıya geldik” dedi.

Yakınlarda kapısını açık buldukları bir binaya sığınarak orada bulunanların yardımıyla polisi aradıklarını söyleyen F.T., "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Korku içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Oğuz: “Olay burada 80’lerde yaşananları hatırlatıyor”

“Polis görevlisi saldırıyı bir nefret suçu olarak araştıracaklarını söyledi” diyen Başkonsolos Oğuz, saldırının 1980’li yıllarda Los Angeles’ta başkonsolosların ve diplomatların şehit edildiği olayları hatırlattığını kaydetti. Oğuz, başkonsolosluk olarak olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Beverly Hills Belediyesi Medeni Haklar Birimi’nden Mark Blankenship ise restoranı ziyaret ederek yetkililerden saldırıya ilişkin bilgi aldı.

Dün öğle saatlerinde Los Angeles Türkiye Başkonsolosu Can Oğuz ve Los Angeles Azerbaycan Başkonsolosu Nasimi Ağayev ile birlikte yaklaşık 60 Azeri ve Türk, Cafe Istanbul önünde toplanarak saldırıyı kınadı.

Ermeni nüfusunun yoğun olduğu Los Angeles kentinde yaklaşık 2 aydır çeşitli Ermeni gruplar, sık sık Azerbaycan ve Türkiye karşıtı sloganlarla protesto gösterisi düzenliyor.

Emniyet Müdürlüğü: “Kentimizde böyle bir davranışa yer yok”

Beverly Hills Emniyet Müdürlüğü'nden 5 Kasım, Perşembe günü yapılan açıklamada da olayın 4 Kasım, Çarşamba akşamı saat 8.30 civarında yaşandığı, 20'li ve 30'lu yaşlarında 6 ila 8 genç erkeğin kafeye girerek Ermenistan ve Ermeni yanlısı ifadelerle mekandaki eşyalara zarar verdikten sonra çalışanlara da saldırdığı belirtildi.

Darp edilen bazı çalışanlar hafif yaralanırken saldırganlar dışarıdaki eşyaları da dağıtarak olay yerinden kaçtı.

Emniyet biriminin basın bildirisinde, 'nefret ve şiddet suçu' olarak nitelendirilen saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve tüm güvenlik kameralarındaki görüntülerin inceleme altına alındığına vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca halka, kaçan şüphelilerle ilgili herhangi bir bilgi bulunduğunda başvurulması gereken ihbar hatlarının numarası verilerek, "Kentimizde böyle bir davranış için kesinlikle yer yoktur" denildi.

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