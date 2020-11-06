California'da Türk İşletmeye 'Nefret Saldırısı'

California'nın Beverly Hills kentindeki Türk işletme, Cafe İstanbul'a saldırı düzenlendi. Kent emniyet müdürlüğünün 'nefret suçu' olarak nitelendirdiği olayda bir grup genç mekandaki çalışanlara saldırarak Ermenistan yanlısı ifadeler kullandı.

Saldırının ardından, restorana giden Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, şüphelilerin kimliklerinin resmi olarak belirlenmediğini kaydederek, restoranın bir süredir tehdit aldığını ve durumun ilgili makamlara daha önce de iletilmiş olduğunu söyledi.

Güvenlik kaygısı nedeniyle kimlikleri açıklanmayan ve olayda ailesiyle birlikte restoranın arka kapısından kaçarak kurtulan mekan sahibi F.T., “Maalesef Ermeni vatandaşlar tarafından saldırıya uğradık. Ailemle otururken 7-8 kişi birden restorana dalıp, dağıtmaya başladılar. Kendimizi korumaya çalıştık. Arka taraftan mahalleye doğru 50 metre kadar koşarken 15-20 kişilik bir grupla karşı karşıya geldik” dedi.

Yakınlarda kapısını açık buldukları bir binaya sığınarak orada bulunanların yardımıyla polisi aradıklarını söyleyen F.T., "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Korku içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.