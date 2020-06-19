California’da Vaka Sayısı Artıyor

Corona virüsünün en çok etkilediği eyaletlerden biri olan California’da ekonominin açılması ve kısıtlamaların yavaşlatılmasıyla birlikte vaka sayılarında hızlı bir artış görüldü.
3. Fazdaki eyalette sağlık yetkilileri, ekonominin açılmasının yeni salgınlara yol açıp açmadığının daha sıkı izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, bu süreçte hastaneye yatan hasta sayısının artıp artmadığına da odaklanılması gerektiğini söylüyor.
İşletmelerin kapılarını açmasına ve Californialılar’ın büyük ölçüde eski rutinlerine dönmesine rağmen, eyalette son 6 haftadır tablo pozitif yönde ilerliyordu. Ancak son verilere göre, California’nın bazı bölgelerinde hastaneye yatışlar ve vaka sayılarında yeniden artış yaşanıyor.
Bu ani yükselişin tam olarak nedeni bilinmese de, uzmanlar maske kullanımının yumuşatılması, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmemesi ve açılan işletmelerin yeni düzenlemelere uymamasının bunu tetiklemiş olabileceğini söylüyor.
Vaka sayılarının hızla arttığı Ventura Bölgesi Sağlık Yetkilisi Dr. Robert Levin, “Düşmanla tanıştık ve onlar biziz” açıklamasını yaparken, bölge sakinlerinin önlem almaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Los Angeles Times’ın verilerine göre, Ventura Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta görülen ortalama 91 vaka Nisan ayından buyana görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, Ventura Bölgesi’nde bir önceki haftaya göre, yüzde 75 oranında meydana gelen artışın yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.
Kısıtlamaların yumuşatıldığı ve maske kullanımın artık tercihe bağlı olduğu Orange Bölgesi’nde de, vaka sayıları hızla artıyor. Orange Bölgesi’nde, son altı hafta içinde yoğun bakım ünitesi yatışlarında da yüzde 76'lık bir sıçrama yaşandı. 4 Mayıs haftasında, bölgedeki corona virüsüne bağlı yoğun bakımdaki hasta sayısı haftalık ortalama 94 kişi olarak bildirilirken geçen hafta bu sayı ortalama 165 kişiye yükseldi.
Öte yandan California’da corona virüsünün merkez üssü olan Los Angeles’ta, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan hasta sayısında önemli bir düşüş kaydedildi. Bölgede kaydedilen son haftanın verilerine göre her 100 bin sakinin 5’i corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınıyor.
6 hafta önce Los Angeles bölgesinde 7 günlük verilere bakıldığında toplam 633 kişi yoğun bakımda tedavi altına alırken, geçen hafta yüzde 21’lik düşüşle yoğun bakımdaki hasta sayısı 501’e gerilemiş oldu.
Her ne kadar Los Angeles’ta hastanelerde henüz dramatik bir artış yaşanmasa da bulaşma oranı artmaya devam ediyor.
Uzmanlar, tedbirlerin yumuşatılmaması gerektiğinin altını çizerken, yerel yetkililerin ve sağlık çalışanlarının hastanelerde 2 ile 4 hafta içinde oluşabilecek yoğunluğa karşı alarm durumunda olması gerektiğinin altını çiziyor.