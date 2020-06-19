California’da Vaka Sayısı Artıyor

Corona virüsünün en çok etkilediği eyaletlerden biri olan California’da ekonominin açılması ve kısıtlamaların yavaşlatılmasıyla birlikte vaka sayılarında hızlı bir artış görüldü.

3. Fazdaki eyalette sağlık yetkilileri, ekonominin açılmasının yeni salgınlara yol açıp açmadığının daha sıkı izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, bu süreçte hastaneye yatan hasta sayısının artıp artmadığına da odaklanılması gerektiğini söylüyor.

İşletmelerin kapılarını açmasına ve Californialılar’ın büyük ölçüde eski rutinlerine dönmesine rağmen, eyalette son 6 haftadır tablo pozitif yönde ilerliyordu. Ancak son verilere göre, California’nın bazı bölgelerinde hastaneye yatışlar ve vaka sayılarında yeniden artış yaşanıyor.

Bu ani yükselişin tam olarak nedeni bilinmese de, uzmanlar maske kullanımının yumuşatılması, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmemesi ve açılan işletmelerin yeni düzenlemelere uymamasının bunu tetiklemiş olabileceğini söylüyor.

Vaka sayılarının hızla arttığı Ventura Bölgesi Sağlık Yetkilisi Dr. Robert Levin, “Düşmanla tanıştık ve onlar biziz” açıklamasını yaparken, bölge sakinlerinin önlem almaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.