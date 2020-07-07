California’da Vaka Sayısı Hızla Artıyor

Amerika’da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ne rastlayan hafta sonunda California’daki vaka sayıları hızlı yükselişine devam etti. Hem vaka hem de hastaneye yatış oranlarının arttığı eyalette, Vali Gavin Newsom, 3 yeni bölgeyi daha izlemeye aldı.
Günlük test yaptıranların sayısının 100 bin civarında olduğu eyalette Corona virüsünün pozitif çıkma oranı son 2 haftada % 42 oranında arttı. Uzmanlara göre bu oran, bulaşmanın hızla devam ettiğinin bir sinyali sayılıyor.
4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ne kadar, eyalet genelinde hastaneye yatışlarda da 15 gün kesintisiz artış yaşandığına dikkat çeken yetkililer, sadece Cumartesi günü 5669 kişinin hastanede tedavi altına alındığını ve son 2 haftada hastaneye yatışlarda % 62’lık bir artış olduğunu açıkladı. Sadece 2 hafta önce aynı gün, 3494 kişinin hastaneye yattığını belirten yetkililer, hızlı artan sayılardan dolayı endişeli.
Yoğun bakımdaki hasta sayısında da ciddi bir artış kaydedildi. Eyalet genelinde son 3 haftada yoğun bakımdaki hasta sayısı % 63 artış gösterdi. Los Angeles Times’in verilerine göre 4 Temmuz Cumartesi günü 1711 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, bir önceki hafta bu sayı 1376 olarak kaydedilmişti.
Eyaletin vaka sayılarının en yoğun olduğu Los Angeles’ta ise pandeminin başından bu yana tek gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı Cuma günü rapor edildi. Buna göre bölgede Cuma günü 3200 yeni kişi corona virüsüyle enfekte oldu.
Los Angeles’ta da hastaneye yatışlarda son 3 haftada %50 oranında bir artış yaşandığına dikkat çeken yetkililer 4 Temmuz Cumartesi günü 1921 kişinin hastaneye yatışının gerçekleştiğini bildirdi. 7 gün önce bu sayı 1710 olara kaydedilirken, 3 hafta önce aynı gün 1285 kişi hastanede tedavi altına alınmıştı.
Eyalette vaka sayıları hızla artarken yetkililerin yakından izlediği bölgelerin sayısı da 19’dan 24’e yükseldi. Bu bölgeler California nüfusunun yaklaşık % 80’ini oluşturuyor.
Öte yandan, salgının ilk günlerinde corona virüsüyle enfekte olan ve 95 gündür Los Angeles Cedars Sina Hastanesi’i yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan aktör Nick Cordero, Pazar akşamı yaşam savaşını kaybetti.
41 yaşındaki aktör Cordero, Corona virüse bağlı komplikasyonlar yüzünden bir bacağını kaybetmiş, septik şoka girmiş ve akciğerleri iflas ettiğinden akciğer nakline ihtiyaç duyulduğu açıklanmıştı.
Cordero’nun ölüm haberini eşi sosyal medyadaki hesabından yaptığı duygusal açıklamayla haber verdi. Cordero evli ve 1 çocuk babasıydı.