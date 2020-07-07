California’da Vaka Sayısı Hızla Artıyor

Amerika’da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ne rastlayan hafta sonunda California’daki vaka sayıları hızlı yükselişine devam etti. Hem vaka hem de hastaneye yatış oranlarının arttığı eyalette, Vali Gavin Newsom, 3 yeni bölgeyi daha izlemeye aldı.

Günlük test yaptıranların sayısının 100 bin civarında olduğu eyalette Corona virüsünün pozitif çıkma oranı son 2 haftada % 42 oranında arttı. Uzmanlara göre bu oran, bulaşmanın hızla devam ettiğinin bir sinyali sayılıyor.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ne kadar, eyalet genelinde hastaneye yatışlarda da 15 gün kesintisiz artış yaşandığına dikkat çeken yetkililer, sadece Cumartesi günü 5669 kişinin hastanede tedavi altına alındığını ve son 2 haftada hastaneye yatışlarda % 62’lık bir artış olduğunu açıkladı. Sadece 2 hafta önce aynı gün, 3494 kişinin hastaneye yattığını belirten yetkililer, hızlı artan sayılardan dolayı endişeli.

Yoğun bakımdaki hasta sayısında da ciddi bir artış kaydedildi. Eyalet genelinde son 3 haftada yoğun bakımdaki hasta sayısı % 63 artış gösterdi. Los Angeles Times’in verilerine göre 4 Temmuz Cumartesi günü 1711 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, bir önceki hafta bu sayı 1376 olarak kaydedilmişti.