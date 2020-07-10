California’da Vaka Sayısı Rekor Düzeyde Arttı

Eyaletin en yüksek vaka sayısına sahip ve en riskli bölgelerinden Los Angeles’ta da tablo kötüye gidiyor. Bölge genelinde sadece Çarşamba günü 65 ölüm kaydedildi. Bu sayı şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek sayılardan biri. Bölgede Salı günü de, 4,015 yeni vakayla pandeminin başından buyana tek gün içinde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Eyaletin yakından izlemeye aldığı bölgelerin sayısı geçen hafta 19’ken Çarşamba günü bu sayı 26’ya yükseldi. California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamda, bölgeler izleme listesinde 3 gün ve daha fazla bulunuyorsa, bu bölgelerde barlar ve restoranların iç mekanda servisinin durdurulmasını istedi.

Geçtiğimiz hafta günde ortalama 7,403 yeni vaka kaydedildiği ve günde ortalama 70 kişinin hayatını kaybettiği eyalette, yetkililere göre, bu hafta tablonun daha da kötüye gitmesi üzerine kısıtlama tedbirleri yeniden gündeme gelebilir.

Eyalette kaydedilen ölü sayısı Mayıs ayında en yüksek 132 iken bu hafta 149 ölümle can kayıplarında da ciddi bir artış görüldü.

Los Angeles Kamu Sağlığı Direktörü Barbara Ferrer, ‘İnsanlar evde kalmaktan bıktığı için, pandemi öncesindeki normallerine dönmeye ve sosyalleşmeye çalışıyor. Görüyoruz ki vakalar ve hastaneye yatış oranları da ciddi şekilde artıyor. Tedbiri elden bırakmayın’ çağrısı yaptı.

Los Angeles, test yaptırmanın kolay olduğu bir bölge olmasına rağmen son dönemde bu konuda da sıkıntı yaşanıyor. Birçok kişi, randevu alarak test yaptırmak istese de, saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. Uzmanlara göre test stoklarında da azalma var.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, hastaneye yatış ve vaka sayılarındaki artış bu hızla devam ederse, evde kalma emrinin yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. Garcetti ayrıca, bu hafta pozitif çıkan testlerin yüzde 50’sinin 18-40 yaş arasındaki yaş grubunda olduğunu belirterek, geçtiğimiz hafta bu oranın yüzde 40, bir önceki haftalarda da yüzde 30 civarında kaydedildiğini, bulaşmanın gençler arasında hızla sürdüğünü kaydetti.

Eyaletin riskli bölgelerinden Orange County’deyse vakaların yüzde 44’ü 35 yaş altındaki kişilerden oluşurken, yerel yetkililer diğer bölge yetkililerine göre önlemleri uygulama konusunda daha esnek davranıyor. Maske kullanımı eyalet genelinde zorunlu olmasına rağmen, çoğu kişi bu kurala uymuyor. Yerel yetkililerse, kontrolun kişilerin kendisine bırakıldığını söylüyor. Bölgede hastaneye yatış oranları da ciddi şekilde artıyor.

Öte yandan, California sakinlerinin sık sık dile getirdiği bir eleştiri de, plajların kapatılması kararının yanlış olduğu yönünde. Eyalet sakinlerinin bir çoğu, plajların kapatılmasının, mesafenin daha az korunabileceği kalabalık gruplarla evlerdeki sosyalleşmeyi ve bulaşmayı arttırdığını düşünüyor.

