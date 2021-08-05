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California'da Yangınlar Nedeniyle Binlerce Ev Boşaltıldı

05.08.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın California eyaletinde devam eden arazi yangınlarının yerleşim yerlerine sıçramasıyla beraber çok sayıda ev kül oldu ve binlerce kişi evlerinden tahliye edildi

California'da Yangınlar Nedeniyle Binlerce Ev Boşaltıldı

Amerika’nın California eyaletinde devam eden arazi yangınlarının yerleşim yerlerine sıçramasıyla beraber çok sayıda ev kül oldu ve binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

“Nehir Yangını” adı verilen ve dumanları 110 kilometre öteden görülebilen yeni arazi yangını California’nın kuzey bölgesindeki Placer ve Nevada ilçelerinde 566 hektarlık bir alanı etkisi altına almış durumda. Bölgede yangının başladığı ilk iki saat içinde 400 hektardan fazla alan yandı.

California Orman ve Yangın Koruma Bakanlığı (Cal Fire) verilerine göre, üç hafta önce çıkan ve 112 bin 500 hektarın üzerinde bir bölgeyi alevler altında bırakan ‘Nehir Yangını’ şu ana kadar sadece yüzde 35 oranında söndürülebildi.

Bazı evlerin tamamen yandığı bölgede en az 2 bin 400 kişinin tahliyesi tamamlandı. Yaklaşık 4 bin 200 kişinin tahliye işlemleriyse devam ediyor.

Bazı aileler ise resmi uyarı beklemeden tahliye hazırlıklarına başlamış durumda. Bölgede tahliye olan kişiler ve evcil hayvanları için sığınma alanları oluşturuldu.

California eyaletinde doğal arazi yangınları genelde yılın daha ileri aylarında ortaya çıkıyor. Ancak eyalette bu yıl erken çıkan yüzlerce yangın nedeniyle oluşan hasar rekor düzeye erişti.

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