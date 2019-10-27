California'da Yangınlar Nedeniyle Yeni Tahliye Emri

California eyaletinde yetkililer büyük elektrik kesintilerine neden olan orman yangınları yayılırken daha fazla tahliye emri yayınladı.

Eyaletin kuzeyinde 180 bin kişi tahliye emri verildi.

Tahliye emri 175 bin nüfuslu Santa Rosa kentinin önemli bir bölümünü kaplıyor.

Sonoma bölgesinde daha önce Kincaid yangını nedeniyle 90 bin kişi tahliye emri verilmişti.

Yetkililer söz konusu yerlerde kalanlar için artık bölgeyi terketme zamanı geldiğini kaydetti.

Sonoma Bölge Şerifi, tahliye emrinin bir Şerif Ofisi’nin hatırlayabileceği en büyük tahliye emri olduğunu kaydetti.

Yangınların neden olduğu bölgedeki elektrik kesintileri de büyük problem.

Elektrik kesintilerinin 36 bölgede 940 bin ev ve iş yerini etkilediği belirtiliyor.

Kesintilerin San Francisco da dahil yaklaşık 3 milyon kişiyi etkilediği kaydediliyor.

Los Angeles ve Sonoma bölgeleri için acil durum ilan edilmiş durumda. Binlerce itfaiye görevlisi de yangınlarla mücadele ediyor. Havadan da söndürme çalışmalarına destek veriliyor.

Bölgedeki şiddetli rüzgara da dikkat çekiliyor.

Şiddetli rüzgarın elektrik sistemine büyük oranda zarar verme riski olduğu belirtiliyor.

