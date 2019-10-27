HABER

California'da Yangınlar Nedeniyle Yeni Tahliye Emri

27.10.2019 19:58 | Son Güncelleme

California eyaletinde yetkililer büyük elektrik kesintilerine neden olan orman yangınları yayılırken daha fazla tahliye emri yayınladı

California'da Yangınlar Nedeniyle Yeni Tahliye Emri

California eyaletinde yetkililer büyük elektrik kesintilerine neden olan orman yangınları yayılırken daha fazla tahliye emri yayınladı.

Eyaletin kuzeyinde 180 bin kişi tahliye emri verildi.

Tahliye emri 175 bin nüfuslu Santa Rosa kentinin önemli bir bölümünü kaplıyor.

Sonoma bölgesinde daha önce Kincaid yangını nedeniyle 90 bin kişi tahliye emri verilmişti.

Yetkililer söz konusu yerlerde kalanlar için artık bölgeyi terketme zamanı geldiğini kaydetti.

Sonoma Bölge Şerifi, tahliye emrinin bir Şerif Ofisi’nin hatırlayabileceği en büyük tahliye emri olduğunu kaydetti.

Yangınların neden olduğu bölgedeki elektrik kesintileri de büyük problem.

Elektrik kesintilerinin 36 bölgede 940 bin ev ve iş yerini etkilediği belirtiliyor.

Kesintilerin San Francisco da dahil yaklaşık 3 milyon kişiyi etkilediği kaydediliyor.

Los Angeles ve Sonoma bölgeleri için acil durum ilan edilmiş durumda. Binlerce itfaiye görevlisi de yangınlarla mücadele ediyor. Havadan da söndürme çalışmalarına destek veriliyor.

Bölgedeki şiddetli rüzgara da dikkat çekiliyor.

Şiddetli rüzgarın elektrik sistemine büyük oranda zarar verme riski olduğu belirtiliyor.

SDG ÇekiliyorSDG Çekiliyor
Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izlediTrump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi
Alman polisi, bir Türk’ü öldüresiye darp edip sokağa attıAlman polisi, bir Türk’ü öldüresiye darp edip sokağa attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz Saray paylaştı! ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

Son dakika! Trump merakla beklenen açıklamayı yaptı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Alman polisi, bir Türk’ü öldüresiye darp edip sokağa attı

Alman polisi, bir Türk’ü öldüresiye darp edip sokağa attı

ABD'de üniversitede mezunlar partisine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de mezunlar partisine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Irak'tan iki Suudi kanal hakkında karar

Irak'tan iki Suudi kanal hakkında karar

Irak'ta sular durulmuyor! Göstericiler sokaklarda, ölü sayısı yükseliyor

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.