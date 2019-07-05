California’da ‘Yeni Depremlere Hazırlıklı Olun’ Uyarısı

California eyaleti Perşembe günü son 25 yılın en şiddetli depremiyle sarsıldı. 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıyı Los Angeles’tan Las Vegas’a 20 milyon kişi hissetti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’ne (USGS) göre depremin ardından Cuma günü en büyüğü 5,4 olmak üzere 80 kadar artçı sarsıntı meydana geldi.

USGS’ye göre Perşembe günkü depremin ardından gelecek hafta bölgeyi 6 ya da daha büyük bir depremin vurma olasılığı yüzde 20; 5 ya da daha büyük bir depremin vurma olasılığıysa yüzde 80.

Ancak merkeze göre daha büyük bir deprem beklenmiyor. Yine USGS’ye göre artçı sarsıntı sayısı 700'e kadar çıkabilir. Depremin maliyetinin 10 milyonla 100 milyon dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Artçı sarsıntıların 5,4 şiddetinde olan en büyüğü Searles Vadisi’nin 18 kilometre batısında meydana geldi.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim birimi olan 28 bin kişinin yaşadığı Ridgecrest kasabasında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Ancak iki evde doğalgaz borularının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlayan su boruları da bazı sokakları su basmasına neden oldu. Mojave Çölü’nde deprem nedeniyle derin çatlaklar meydana geldi.