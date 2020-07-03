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California’da Yeni Kısıtlamalar

03.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Corona virüsü vaka sayılarının hızlı artışı, hastaneye yatış ve pozitif vaka sayılarındaki yükseliş California’da yetkilileri alarma geçirdi

California’da Yeni Kısıtlamalar

Corona virüsü vaka sayılarının hızlı artışı, hastaneye yatış ve pozitif vaka sayılarındaki yükseliş California’da yetkilileri alarma geçirdi.

Birkaç gün önce belirli bölgeler için barların kapatılması talimatı verilen eyalette, Vali Gavin Newsom yeni kısıtlama tedbirlerini açıkladı. Nüfusun yüzde 70’ini oluşturan ve aralarında Los Angeles, Riverside, Ventura, Orange, San Bernardino ve Sacramento gibi virüsün hızla yayıldığı ilçelerin de bulunduğu 19 bölgede en az 3 hafta sürecek yeni tedbirler alındı.

Buna göre bu bölgelerde 3 hafta boyunca, restoranların iç mekanları, müzeler, hayvanat bahçeleri, aile eğlence salonları, şaraphaneler ve oyun salonları hizmete kapatıldı. Ancak restoranlar paket servisine ve açık alanda hizmet vermeye devam edebilecek.

Vali Newsom ayrıca, özellikle Amerika’nın Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz’a denk gelen uzun hafta sonu için iç mekan buluşmalarına ara verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Newsom, ‘Aile veya arkadaş toplantılarında 1-2 saat sonra herkes rahatlamaya ve maskelerini çıkarmaya, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemeye başlıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca evde kalın ve aynı evde yaşamadığınız yakınlarınızla görüşmeyin’ uyarısında bulundu.

Bu yıl Los Angeles başta olmak üzere California’nın birçok noktasında 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının sembolü olan havai fişek gösterileri de yapılmayacak. Buna neden olarak, gösterileri her yıl kalabalık grupların toplanarak izliyor olması gösteriliyor.

Sosyalleşmenin mümkün olduğunca aza indirilmesi gerektiğini savunan yerel yetkililer, bu haftasonu için plajların kullanımına da kısıtlama getirdi. Buna göre, Los Angeles ve Ventura Bölgeleri bu haftasonu için plajlarını halka kapattı.

Los Angeles ve Ventura’ya ek olarak Orange, Santa Barbara, Marin, Monterey, San Diego, San Francisco, San Mateo, Santa Cruz ve Sanoma İlçeleri’nde de sahil ve parkların çevresindeki otoparklar bu haftasonu hizmete kapalı olacak. Bisiklet parkurlarının da kapatıldığı eyaletin riskli bölgelerinde, isteyenler kent içinde güvenliklerini riske atmayacak şekilde bisiklete binmeye devam edebilecek.

Yerel yetkililer, dışarı çıkılması durumunda maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmenin birkaç hafta sonra yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmekte kilit rol oynayacağını sık sık vurguluyor.

Öte yandan, California genelinde ilk kez Batı Hollywood maske kullanılmaması durumunda cezai yaptırım uygulanacağını açıkladı. Batı Hollywood’da bundan böyle maskesiz gezenler 300 Dolar yani yaklaşık 2100 Türk Lirası ceza ödeyecek.

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