California’da Yeni Kısıtlamalar

Corona virüsü vaka sayılarının hızlı artışı, hastaneye yatış ve pozitif vaka sayılarındaki yükseliş California’da yetkilileri alarma geçirdi.

Birkaç gün önce belirli bölgeler için barların kapatılması talimatı verilen eyalette, Vali Gavin Newsom yeni kısıtlama tedbirlerini açıkladı. Nüfusun yüzde 70’ini oluşturan ve aralarında Los Angeles, Riverside, Ventura, Orange, San Bernardino ve Sacramento gibi virüsün hızla yayıldığı ilçelerin de bulunduğu 19 bölgede en az 3 hafta sürecek yeni tedbirler alındı.

Buna göre bu bölgelerde 3 hafta boyunca, restoranların iç mekanları, müzeler, hayvanat bahçeleri, aile eğlence salonları, şaraphaneler ve oyun salonları hizmete kapatıldı. Ancak restoranlar paket servisine ve açık alanda hizmet vermeye devam edebilecek.

Vali Newsom ayrıca, özellikle Amerika’nın Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz’a denk gelen uzun hafta sonu için iç mekan buluşmalarına ara verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Newsom, ‘Aile veya arkadaş toplantılarında 1-2 saat sonra herkes rahatlamaya ve maskelerini çıkarmaya, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemeye başlıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca evde kalın ve aynı evde yaşamadığınız yakınlarınızla görüşmeyin’ uyarısında bulundu.