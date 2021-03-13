California’da Yeni Varyant Endişesi

Amerika’da corona virüsü vakaları geçtiğimiz aya göre düşüşe geçti ama peş peşe gelen mutasyon açıklamaları bu varyantların daha tehlikeli olup olmadığını ve aşıların ne derece etkili olduğu sorularını da beraberinde getiriyor. California San Francisco Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma ve ortaya çıkan yeni Corona virüsü varyantı bölgedeki endişenin katlanmasına neden oldu.

Araştırmaya göre, Covid-19’un daha fazla bulaşıcı ve şiddetli hasta edici yeni bir varyantı ortaya çıktı.

Eyaletin 44 bölgesinden 2 bin 172 test örneği üzerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen yeni türün İngiltere ve Güney Afrika’da ilk kez ortaya çıkan Covid-19 varyantlarından farklı bir mutasyon modeli sergilediğine dikkat çekildi.

San Francisco halk sağlığı yetkilileri tarafından ön incelemesi devam eden araştırma sonucunun önümüzdeki günlerde yayınlanacağı bildirildi. 'Çok tehlikeli’ olduğu uyarısında bulunulan bu yeni tür California’da şimdiden kaygıya neden oldu.

California, 3 milyon 500 binden fazla vaka, 50 bini aşan can kaybıyla ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda. Vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşansa da yeni türlerin hızla yayılması hala çok büyük endişeye neden oluyor.