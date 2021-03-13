California’da Yeni Varyant Endişesi

Amerika’da corona virüsü vakaları geçtiğimiz aya göre düşüşe geçti ama peş peşe gelen mutasyon açıklamaları bu varyantların daha tehlikeli olup olmadığını ve aşıların ne derece etkili olduğu sorularını da beraberinde getiriyor. California San Francisco Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma ve ortaya çıkan yeni Corona virüsü varyantı bölgedeki endişenin katlanmasına neden oldu.
Araştırmaya göre, Covid-19’un daha fazla bulaşıcı ve şiddetli hasta edici yeni bir varyantı ortaya çıktı.
Eyaletin 44 bölgesinden 2 bin 172 test örneği üzerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen yeni türün İngiltere ve Güney Afrika’da ilk kez ortaya çıkan Covid-19 varyantlarından farklı bir mutasyon modeli sergilediğine dikkat çekildi.
San Francisco halk sağlığı yetkilileri tarafından ön incelemesi devam eden araştırma sonucunun önümüzdeki günlerde yayınlanacağı bildirildi. 'Çok tehlikeli’ olduğu uyarısında bulunulan bu yeni tür California’da şimdiden kaygıya neden oldu.
California, 3 milyon 500 binden fazla vaka, 50 bini aşan can kaybıyla ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda. Vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşansa da yeni türlerin hızla yayılması hala çok büyük endişeye neden oluyor.
Covid-19‘un binlerce farklı türü var. Ancak uzmanlar özellikle birkaç türden kaygı duyuyor. Özellikle ilk olarak İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni türler kaygı yaratmaya devam ediyor.
Acil tıp uzmanı ve sağlık yazarı Doktor Müge Akalın, California’daki 19 kentten alınan virüs varyantlarının değerlendirildiğini ve bu son yeni tespit edilen varyantın yoğun bakım ihtiyacı olan ve hastalığı ağır seyreden kişilerde daha çok görüldüğünü söylüyor. Varyantın daha dominant, daha etkili olduğu tespit edilmiş ve çok hızlı yayıldığı düşünülüyor.
‘’Virüslerde gördüğümüz bu mutasyonlar beklediğimiz bir durum, bu virüsler yaşama ihtimalini arttırmak için hücreye girdiklerinde genetik yapılarını değiştirerek mutasyona uğrarlar ve yaşama ihtimallerini arttırmaya çalışırlar’’ diyen Akalın, grip virüsünün 20 kat daha hızlı mutasyona uğradığına dikkat çekiyor.
Yeni varyantların ortaya çıkması beklenmedik bir durum değil. Tüm virüsler yayılabilmek ve çoğalabilmek için kendilerini kopyalarken mutasyon geçiriyor. Bazı mutasyonlar hayatta kalamazken, bazıları virüsü daha bulaşıcı ve tehlikeli hale getirebiliyor. Mevcut aşıların bu varyantlara karşı çok etkili olmayacağına ilişkin de kaygılar var.
Akalın, ‘’Yeni varyantlara karşı aşıların etkili olmayacağına dair korkular mevcut ancak bu korkular yersiz’’diyor ve ‘’Bu aşılarla aşılanmaya devam edilebilir. Ancak yine de aşı olup bu mutasyonların daha hızlı yayılmasını engellememiz gerekiyor. Çünkü ne kadar çok virüs bulaşırsa o kadar çok mutasyona uğrama ihtimali artmakta’’ diye ekliyor.
Uzmanlar, önümüzdeki aylarda daha farklı türlerin de ortaya çıkabileceğini, ancak en kötü senaryoda bile aşıların birkaç hafta içinde yeniden tasarlanabileceğini veya bunlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini söylüyor.