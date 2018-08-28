HABER

California'da yüzlerce ölü balık sahile vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

California'da yüzlerce ölü balık sahile vurdu

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin California eyaletindeki Malibu lagününde yüzlerce ölü balık sahile vurdu.

California Eyalet Parkları Angeles Bölgesi Müfettişi Craig Sap, yaptığı açıklamada, bilim adamlarının, Malibu lagününde geçen hafta çarşamba gününden bu yana devam eden balık ölümlerinin mevsim normallerinin üzerindeki su sıcaklığından kaynaklandığı tahmininde bulunduğunu söyledi.

Yetkililerin, incelemelerde bulunmak üzere su ve balıklardan örnekler aldığını belirten Sap, balık ölümleriyle ilgili olarak yükselen besin değerleri, azalan çözünmüş oksijen seviyesi ya da lagünde artan balık sayısı gibi diğer ihtimallerin de üzerinde durulduğunu belirtti.

Malibu lagününde 2013 yılında tartışmalara yol açan bir restorasyon projesi hayata geçirilmişti.

Bazı çevreci gruplar, restorasyon projesinin, hassas doğal yaşam alanına ve ekosisteme zarar verdiğini ileri sürüyor. Yöre halkı da balıkların projenin başarısızlığı nedeniyle öldüğünü savunuyor.

PARTNER55 saat boyunca suda kaldı, elleri bu hale geldi 55 saat boyunca suda kaldı, elleri bu hale geldi
Aydın: Gedikler Barajından 9 bin dekar tarım alanı sulanacakAydın: Gedikler Barajından 9 bin dekar tarım alanı sulanacak
Mahkemeden son dakika Selahattin Demirtaş kararı!Mahkemeden son dakika Selahattin Demirtaş kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık Malibu Lagünü

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Diğer Haberler
155'e kendi düğününü ihbar etti!

155'e kendi düğününü ihbar etti!

Mahkemeden son dakika Selahattin Demirtaş kararı!

Mahkemeden son dakika Selahattin Demirtaş kararı!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tören provası yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tören provası yapıldı

Hamile kız çocuğuyla ilgili korkunç ayrıntı!

Hamile kız çocuğuyla ilgili korkunç ayrıntı!

Sultanahmet'i kana bulayan canlı bombanın kardeşi Kocaeli'de yakalandı!

Sultanahmet'i kana bulayan canlı bombanın kardeşi Kocaeli'de yakalandı!

Fatih Portakal: Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama

Fatih Portakal: Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.