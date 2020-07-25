California'daki Bakımevlerinde İhmal İddiası

Pandeminin ilk günlerinde hızla artan vaka sayıları ve can kayıpları sebebi ile California’daki bakımevleri, huzurevleri ve hapishaneler gibi ortak yaşam alanlarında sıkı tedbirler alınmış, çoğu noktada ziyaretler yasaklanmış ve belli aralıklarla hem sakinlerin hem de çalışanların test yaptırması zorunlu kılınmıştı.

Alınan sıkı önlemler doğrultusunda, huzurevlerinde aileleri bulunanlar uzun bir süredir sevdiklerini göremiyor. Hatta, Corona virüsü sebebi ile huzurevlerinde hayatını kaybedenler son bir kez de olsa aile üyelerini görememişti.

Ancak iddialara göre, bakımevleri ve huzurevlerini denetlemek amacı ile görevlendirilen 500 personele periyodik testler yapılmıyor. Eyalet genelinde yaklaşık 1.200 tesisi denetleyen bu kişiler, birden fazla noktada görev yapıyor. Ancak iddialara göre bir yerden diğerine geçtiklerinde virüsü taşıma riskleri bulunsa da test yapılmıyor. 8 denetçi personelle yapılan görüşmede, test yapılmadığını doğrulayan çalışanlar, eyaletin sağlık birimlerinin kendilerine yeterli koruyucu kıyafet ve ekipman sağlamamasından da şikayet ediyor.