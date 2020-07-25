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California'daki Bakımevlerinde İhmal İddiası

25.07.2020 22:19 | Son Güncelleme

California'da Corona virüsünden en az 3 bin kişinin öldüğü bakımevleri ve huzurevlerini denetleyen 500 personele periyodik test yapılmadığı öne sürüldü

California'daki Bakımevlerinde İhmal İddiası

Pandeminin ilk günlerinde hızla artan vaka sayıları ve can kayıpları sebebi ile California’daki bakımevleri, huzurevleri ve hapishaneler gibi ortak yaşam alanlarında sıkı tedbirler alınmış, çoğu noktada ziyaretler yasaklanmış ve belli aralıklarla hem sakinlerin hem de çalışanların test yaptırması zorunlu kılınmıştı.

Alınan sıkı önlemler doğrultusunda, huzurevlerinde aileleri bulunanlar uzun bir süredir sevdiklerini göremiyor. Hatta, Corona virüsü sebebi ile huzurevlerinde hayatını kaybedenler son bir kez de olsa aile üyelerini görememişti.

Ancak iddialara göre, bakımevleri ve huzurevlerini denetlemek amacı ile görevlendirilen 500 personele periyodik testler yapılmıyor. Eyalet genelinde yaklaşık 1.200 tesisi denetleyen bu kişiler, birden fazla noktada görev yapıyor. Ancak iddialara göre bir yerden diğerine geçtiklerinde virüsü taşıma riskleri bulunsa da test yapılmıyor. 8 denetçi personelle yapılan görüşmede, test yapılmadığını doğrulayan çalışanlar, eyaletin sağlık birimlerinin kendilerine yeterli koruyucu kıyafet ve ekipman sağlamamasından da şikayet ediyor.

Bu kişilerden biri, 48 saatte yaklaşık 12 huzur evinde denetimde bulunduktan sonra şikayetlerinin başladığını ve yapılan test sonucunda pozitif olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Los Angeles Times gazetesinin ulaştığı California Kamu Sağlığı Hizmetleri Departmanı Direktör Yardımcısı Heidi Steinecker, elektronik posta ile yaptığı kısa açıklamada, ‘’Tüm personelimize uygun kıyafet ve test yapılmasını sağlıyoruz. Personelimizin güvenliği bizim için önemli’’ ifadelerini kullandı.

California Sağlık Departmanı Sözcüsü Kate Folmar da denetçilere sistematik test sağlanmadığını ancak bu kişilerin kendi sağlık sigortalarını kullanarak test yaptırmasını desteklediklerini ifade etti.

Açıklamanın ardından Los Angeles Times’ın ulaştığı bir grup denetçi personel, kendi sağlık sigortalarını kullanarak test yaptırmanın önünde çeşitli engeller yaşadıklarını aktardı. Buna göre, bu kişiler çoğu zaman gerekli test kriterlerini karşılamadıkları için, kendi istekleri ile de olsa test yaptıramıyor.

Pandemi başından bu yana California genelinde yaklaşık 3.000 huzurevi sakini ile 100 personel Corona virüsü sebebi ile hayatını kaybetti. Bu sayılar California’da kaydedilen ölümlerin yüzde 40’ını oluşturuyor.

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