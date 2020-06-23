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California’daki Ölümler Corona Virüsünden mi?

23.06.2020 03:40 | Son Güncelleme

California’da Aralık ve Ocak aylarında aralarında bebek ve çocukların da olduğu 40 kişinin solunum yetmezliği ve benzer hastalıklarla hayatını kaybetmesi yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı

California’daki Ölümler Corona Virüsünden mi?

California’da Aralık ve Ocak aylarında aralarında bebek ve çocukların da olduğu 40 kişinin solunum yetmezliği ve benzer hastalıklarla hayatını kaybetmesi yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı. Bazı uzmanlara göre bu ölümler araştırılırsa, California’da Corona virüsünün ilk yayılma tarihi çok daha öncelere gidebilir.

Los Angeles Times’ın gündeme getirdiği rapora göre, California’da Aralık ayında solunum yetmezliğine bağlı çok sayıda ölüm kaydedildi. Raporda 39 yaşındaki bir erkek hastanın 7 Ocak'ta Orange Bölgesi'nde ailesini ziyaret ederken öldüğüne yer veriliyor.

Hastanın annesi, oğlunun ölümünden kısa süre önce nefes almakta zorlandığını, ciğerlerinin sıvıyla dolu olduğunu ve ateşten yandığını belirtti. Ailesi, oğullarının corona virüsü nedeniyle öldüğüne inanıyor, ancak test yapılmadığı için kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Raporda, Los Angeles Bölgesi ve komşu Orange Bölgesi'nin her birinde Aralık ayı içinde hayatını kaybeden şüpheli dokuz vakaya yer verilmiş. Kern Bölgesi’nde de 21 Aralık’ta iki genç kadının şüpheli ölümünün yine Corona virüsüne bağlı olup olmadığının araştırılması isteniyor.

Kern Bölgesi Halk Sağlığı Hizmetleri’nin verilerine göre, bölgedeki Corona virüse bağlı ilk enfeksiyon 17 Mart’ta kaydedilirken ilk ölüm 27 Mart’ta gerçekleşti. Ancak yetkililer, bölgenin Corona virüsüyle daha önce tanışmış olabileceğini belirtiyor.

14 Nisan'da, yerel haber sitesi Bakersfield tarafından röportaj yapılan Aile Sağlığı Doktoru Grace Tidwell, California’da enfeksiyon vakalarının ılımlı eğrisinin sosyal mesafenin çalıştığı anlamına gelebileceğini veya Covid-19'un bildiğimizden çok daha erken bir zamanda var olmuş olabileceğini ve sakinlerin bağışıklık kazanmış olabileceğini aktardı.

Bu tartışmalar üzerine, şimdi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC’nin bu ölümlerin araştırılması ve Covid-19 testi yapılması için kararını açıklaması bekleniyor.

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