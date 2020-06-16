California'daki Ölümler Gerginliği Arttırdı

Olayın ardından oluşturulan ‘Robert Fuller için Adalet’ başlıklı imza kampanyasını şu ana kadar 200 binden fazla kişi imzaladı.

Olayın duyulmasının ardından, binlerce kişi Palmdale Belediye Binası yakınlarında protesto gösterileri düzenleyerek, Fuller’ın ölüm nedeninin aydınlatılmasını istedi. Soruşturmanın derinleştirilmesi için bağımsız bir komisyonun kurulması, 911 kayıtlarının incelenmesi ve tam otopsi raporu talep eden yüzlerce kişi Fuller’ın intihar ettiğine inanmadıklarını söylüyor.

10 Haziran Çarşamba günü California’daki Palmdale Belediye Binası yakınlarında bir ağaçta polis ekipleri 24 yaşındaki Robert Fuller’ın ağaca asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. Fuller’ın ölüm nedeni ilk belirlemelere göre intihar olarak kayıtlara geçerken, ailesi Fuller’ın psikolojik bir rahatsızlığı bulunmadığına dikkat çekerek cinayet şüphesi üzerinde durulmasını istiyor.

Minneapolis’te polis tarafından öldürülen George Floyd için başlayan protestolar henüz hız kesmemişken, California’da 2 siyah Amerikalı’nın cansız bedeninin ağaca asılı halde bulunması tansiyonu yükseltti.

Los Angeles Bölgesi Emniyet Müdürü Alex Villanueva, yaptığı basın toplantısında olayın aydınlatılması için ellerindeki delillerin incelenmesinin sürdüğünü ve FBI’ın da gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Olayın geniş kitlelere ulaşmasının ardından, 31 Mayıs’ta San Bernardino’da 38 yaşındaki siyah Amerikalı Malcolm Harsh’ın yine aynı şekilde cansız bedeninin ağaca asılı halde bulunması yeniden gündeme geldi. Harsh’ın ailesi de intihara inanmadıklarını, ancak fazla tepki de çekmek istemediklerini söylüyor.

Yetkililer iki olay arasında bir bağlantı olmadığını düşünse de binlerce kişi bu iki olayın derinlemesine soruşturulmasını istiyor.

Bazı uzmanlara göre, pandemi süresinde artan işsizlik ve ekonomik kaygılar geniş bir kesimde psikolojik sıkıntılara yol açtığından intihar vakalarında da ciddi bir artış yaşanıyor.

