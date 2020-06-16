HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. California'daki Ölümler Gerginliği Arttırdı

California'daki Ölümler Gerginliği Arttırdı

16.06.2020 14:26 | Son Güncelleme

Minneapolis’te polis tarafından öldürülen George Floyd için başlayan protestolar henüz hız kesmemişken, California’da 2 siyah Amerikalı’nın cansız bedeninin ağaca asılı halde bulunması tansiyonu yükseltti

California'daki Ölümler Gerginliği Arttırdı

Minneapolis’te polis tarafından öldürülen George Floyd için başlayan protestolar henüz hız kesmemişken, California’da 2 siyah Amerikalı’nın cansız bedeninin ağaca asılı halde bulunması tansiyonu yükseltti.

10 Haziran Çarşamba günü California’daki Palmdale Belediye Binası yakınlarında bir ağaçta polis ekipleri 24 yaşındaki Robert Fuller’ın ağaca asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. Fuller’ın ölüm nedeni ilk belirlemelere göre intihar olarak kayıtlara geçerken, ailesi Fuller’ın psikolojik bir rahatsızlığı bulunmadığına dikkat çekerek cinayet şüphesi üzerinde durulmasını istiyor.

Olayın duyulmasının ardından, binlerce kişi Palmdale Belediye Binası yakınlarında protesto gösterileri düzenleyerek, Fuller’ın ölüm nedeninin aydınlatılmasını istedi. Soruşturmanın derinleştirilmesi için bağımsız bir komisyonun kurulması, 911 kayıtlarının incelenmesi ve tam otopsi raporu talep eden yüzlerce kişi Fuller’ın intihar ettiğine inanmadıklarını söylüyor.

Olayın ardından oluşturulan ‘Robert Fuller için Adalet’ başlıklı imza kampanyasını şu ana kadar 200 binden fazla kişi imzaladı.

Los Angeles Bölgesi Emniyet Müdürü Alex Villanueva, yaptığı basın toplantısında olayın aydınlatılması için ellerindeki delillerin incelenmesinin sürdüğünü ve FBI’ın da gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Olayın geniş kitlelere ulaşmasının ardından, 31 Mayıs’ta San Bernardino’da 38 yaşındaki siyah Amerikalı Malcolm Harsh’ın yine aynı şekilde cansız bedeninin ağaca asılı halde bulunması yeniden gündeme geldi. Harsh’ın ailesi de intihara inanmadıklarını, ancak fazla tepki de çekmek istemediklerini söylüyor.

Yetkililer iki olay arasında bir bağlantı olmadığını düşünse de binlerce kişi bu iki olayın derinlemesine soruşturulmasını istiyor.

Bazı uzmanlara göre, pandemi süresinde artan işsizlik ve ekonomik kaygılar geniş bir kesimde psikolojik sıkıntılara yol açtığından intihar vakalarında da ciddi bir artış yaşanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmediDünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Süper Lig devi bombayı patlattı

Süper Lig devi bombayı patlattı

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Diğer Haberler
Konaşenkov: Rus-Türk ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi

Rus-Türk ortak devriyesine bombalı saldırı

Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi

Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi

Çin’in koronavirüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi

Çin’in koronavirüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi

Çin-Hindistan sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü

Çin-Hindistan sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü

Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı!

Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı!

Ukrayna, Türkiye’den gelenlere 14 günlük karantinayı kaldırdı

Ukrayna, Türkiye’den gelenlere 14 günlük karantinayı kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.