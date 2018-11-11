California'daki orman yangınları

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, California eyaletinin kuzeyinde ve güneyinde etkili büyük ölçekli orman yangınlarını aynı karede gösteren bir uydu fotoğrafı yayımladı.

NASA'nın internet sitesinde yayımlanan fotoğrafta eyaletin kuzeyindeki Paradise şehri yakınında başlayan Camp yangını ile güneydeki Malibu şehri çevresinde etkili olan Hill ve Woolsey yangınının yol açtığı duman bulutları uzaydan görülebiliyor.

NASA'nın Terra Uydusu'nun Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektrometresi tarafından kayda alınan fotoğraf dev orman yangınlarının kapladığı alanın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Sacramento'nun kuzeyindeki Paradise şehri çevresinde perşembe günü ortaya çıkan Camp yangını güneyden esen rüzgarlarla birlikte Sacramento Vadisi boyunca 404 kilometrekarelik bir alana yayılmıştı.

27 bin nüfuslu şehri etkisi altına alan yangında şu ana dek 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güneydeki Sierra Nevada Dağları eteklerinde ortaya çıkan Hill ve Woolsey yangını ise 160 kilometrekarelik alana yayılmış, Los Angeles'ın batısındaki Malibu şehri ve çevresini etkisi altına almıştı.

Yangında Los Angeles ve Malibu arasındaki Mullholland kara yolu üzerindeki yerleşimlerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Hızla yayılan alevler nedeniyle Malibu şehir merkezindeki 13 bin kişilik nüfusun tamamı için tahliye emri verilmişti.

