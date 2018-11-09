HABER

California'daki orman yangınları 5 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:32 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı - Yangınlar nedeniyle 150 binden fazla kişiye tahliye emri verildi

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında 5 kişinin hayatını kaybettiği ve yangınlar nedeniyle 150 binden fazla kişiye tahliye emri verildiği bildirildi.

Butte Bölgesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabasında, yangınlar nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin cansız bedenlerinin, yangının sardığı araçların içinden çıktığı kaydedildi.

California Valiliği Acil Durum Hizmetleri Ofisi Direktörü Mark Ghilarducci de yangınlar nedeniyle eyaletin farklı bölgelerindeki 150 binden fazla kişiye tahliye emri verildiğini aktararak, Oregon, Nevada, Arizona gibi çevre eyaletlerden de itfaiye ekibi takviyesi istediklerini söyledi.

California'daki yangınların en büyük çaplısı olan Camp Fire'ın, yaklaşık 285 kilometrekare alana ulaştığı ifade edildi.

California İtfaiye Biriminden Yüzbaşı Scott McLean, dün yaptığı açıklamada, bölgede çıkan orman yangınında, 27 bin nüfuslu Paradise kasabasında binden fazla yapının kullanılamaz hale geldiğini, on binden fazla kişinin kasabayı terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

PARTNERYılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!Yılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!
GÜNCELLEME - Yanlış cenazeyi defnettilerGÜNCELLEME - Yanlış cenazeyi defnettiler
AK Parti'den 10 Kasım'a özel kısa filmAK Parti'den 10 Kasım'a özel kısa film
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
California orman yangınları yangın

En Çok Okunan Haberler

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal'dan 10 Kasım mesajı

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal'dan 10 Kasım mesajı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten 10 Kasım mesajı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.