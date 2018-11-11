HABER

California'daki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 06:18 | Son Güncelleme

California'nın kuzeyindeki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybeden 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile toplam can kaybı 23'e yükseldi - Yaklaşık 7 bin yapının hasar gördüğü orman yangınlarında eyalet genelinde 300 bin kişiye tahliye emri verildi - ABD Başkanı Donald Trump: - "Kalbimiz bu yangınlarla savaşan itfaiye görevlileri, tahliye eden halk ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle"

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, yaptığı basın açıklamasında, California'nın kuzeyindeki San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, toplam can kaybının 23'e yükseldiğini kaydetti.

Sierra Nevada Dağları eteklerinde perşembe günü başlayan yangın eyalet tarihinin en yıkıcı yangını, en çok can kaybının yaşandığı 3'üncü büyük yangın oldu.

Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangın 404 kilometrelik bir alana ulaştı.

Yangınlar nedeniyle başta Paradise kasabası olmak üzere bölgedeki yaklaşık 7 bin yapı da hasar gördü.

- Los Angeles'da 2 kişi yaşamını yitirmişti

Öte yandan, güneyde de Los Angeles'ın batısındaki Malibu şehrini de saran yangınlar nedeniyle eyalet genelinde toplam 300 bin kişiye tahliye emri verildi.

Los Angeles Kırsal Bölge Şerifi John Benedict, Mullholland kara yolu üzerindeki yerleşimlerde 2 kişinin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı.

- Trump'dan yangın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kalbimiz bu yangınlarla savaşan itfaiye görevlileri, tahliye eden halk ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle. Yangındaki hasar felaket düzeyde. Tanrı herkesi kutsasın." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan dün başka bir paylaşımında bulunan Trump, "California'da bu kadar büyük çaplı, ölümcül ve maliyetli orman yangınlarına gerek yok. Her yıl milyarlarca dolar ve can veriliyor, tüm bunların nedeni ormanların büyük oranda kötü yönetilmesi. Şimdi çare bulun ya da daha fazla FED ödeneği yok!" açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın bu açıklaması büyük tepki çekmişti.

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldıİstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
California orman yangınları

En Çok Okunan Haberler

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı

Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı

Şanlıurfa karıştı! İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü!

Şanlıurfa karıştı! İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

İstanbul'da korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı

İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı

Karabük'te kesilen cezaya kızan sürücü otomobilini yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te kesilen cezaya kızan sürücü otomobilini yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve kardeşine kurşun yağdırdı

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve kardeşine kurşun yağdırdı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na memur alımı şartları belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan detaylar

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na memur alımı şartları belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan detaylar

Şırnak'ta bomba bağlı maket uçaklar 8 ayrı askeri noktaya düştü!

Şırnak'ta bomba bağlı maket uçaklar 8 ayrı askeri noktaya düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.