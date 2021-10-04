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California'daki Petrol Sızıntısı Soruşturuluyor

04.10.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

California'da yerel idareciler ve federal yetkililer, eyaletin güney kıyılarını kirleten ve doğal hayatın tahrip olmasına yol açan petrol sızıntısının nedenini araştırmaya devam ediyor. Sızıntıya 41 yıllık petrol boru hattının neden olduğu sanılıyor

California'da yerel idareciler ve federal yetkililer, eyaletin güney kıyılarını kirleten ve doğal hayatın tahrip olmasına yol açan petrol sızıntısının nedenini araştırmaya devam ediyor. Sızıntıya 41 yıllık petrol boru hattının neden olduğu sanılıyor.

Hafta sonunda 3 bin varil ham petrol, Büyük Okyanus'a aktı. Yetkililer, San Pedro Körfezi Boru Hattı'nın California açıklarındaki petrol üretim platformuyla kıyıdaki bir petrol tesisini birbirine bağladığını söylüyor.

Los Angeles'ın 65 kilometre güneyindeki Huntington Beach kıyıları, petrol sızıntısından en çok etkilenen bölge. Huntington Beach Belediye Başkanı Kim Carr, sahil şeridinin bazı bölümlerinin ”petrolle kaplandığını” ve sızıntının okyanusta 34 kilometrekarelik alana yayıldığını söyledi.

Petrole bulanan ölü kuşların ve balıkların kıyıya vurduğu görüldü. Beyaz tulumlu ve kasklı temizlik ekipleri, kıyı şeridinden geçen otoyolun doğu kesimindeki sulak alanlarda ve plajda temizlik yaptı.

Petrol sızıntısı nedeniyle kirlenen bölgeye her yıl yaklaşık 90 kuş türünün geldiği, bunlar arasında nesli tükenme tehdidi altında olan 8 ila 10 türün bulunduğu bildiriliyor.

Yetkililer, petrol platformunun ve boru hattının işletmecisinin, Teksas eyaletinin Houston kentindeki açık deniz ham petrol üreticisi Amplify enerji şirketinin California kolu olan Beta Offshore olduğunu bildirdi.

Amplify şirketinden Pazar günü yapılan açıklamada, California'nin güneyindeki Elly açık deniz petrol platformundan petrol taşıyan boru hattının kapatıldığı ve kalan petrolün boru hattından çekildiği kaydedildi.

Meteoroloji sitesi Accuweather, Los Angeles'a yaklaşan fırtınalı havanın günün ilerleyen saatlerinde deniz suyunun kabarmasına neden olacağı, bu durumun Salı günü de devam edeceği uyarısında bulundu. Olumsuz hava şartları, kıyılardaki temizlik çalışmalarını tehdit ediyor.

Federal yetkililer, eskiyen ve işlemeyen açık deniz enerji hatlarına yönelik incelemeleri arttırdı. Enerji firmaları, 1940'lı yıllardan bu yana açık denizlerde 64 bin kilometre uzunlukta petrol ve doğalgaz boru hatları inşa etti.

ABD Sayıştayı bu yıl yaptığı bir değerlendirmede, denetçilerin kullanılmayan boru hatları, platformlar ve deniz tabanındaki diğer altyapılardan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmayı başaramadığını bildirmişti.

Sayıştay açıklamasında, "Boru hatları eskidikçe aşınma, çamur kayması ve deniz tabanı erozyonundan kaynaklanan hasara daha dayanıksız hale geliyor" ifadelerine yer verilmişti.

ABD Okyanus Enerjisi İdaresi'ne göre California kıyıları açıklarındaki federal sularda 23 petrol ve doğalgaz üretim tesisi faaliyet gösteriyor. Beta Offshore firması, Elly dahil üç platforma sahip.

Yetkililer, sızıntının sınırlarını kontrol altına almak için 625 metrelik yüzer bariyerleri denize indirdi. ABD Sahil Güvenlik'ten Pazar günü gelen açıklamada 14 bin litreden fazla petrolün deniz yüzeyinden toplandığını bildirdi.

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