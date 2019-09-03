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California’daki Tekne Yangınında En Az 25 Ölü

03.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

ABD’nin Güney California açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında kayıp olan 34 kişiden 25’nin hayatını kaybettiği açıklandı. Kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

California’daki Tekne Yangınında En Az 25 Ölü

ABD’nin Güney California açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında kayıp olan 34 kişiden 25’nin hayatını kaybettiği açıklandı. Kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

33 turisti dalış için Channel Adaları’ndan Santa Cruz adası açıklarına taşıyan teknede dün sabaha karşı 3.00 sularında yangın çıkmıştı.

Nasıl başladığı hala bilinmeyen yangını fark eden ve üst güvertede olan mürettebattan beşi denize atlayarak kurtulmuştu. Teknede kalan mürettebattan bir kişi ve turistlerin ise alt güvertede uyuduğu tahmin ediliyordu.

Arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. 5 kişinin daha cansız bedenlerinin yerinin tespit edildiğini ancak deniz güvenliğinin el vermemesi nedeniyle batan gemiden henüz çıkarılamadığı bildirildi.

Gemiden atlayarak kurtulan beş kişiden ikisinin hafif yaralı olduğu öğrenildi.

The Conception adlı geminin 1970’lerden bu yana dalış teknesi olarak kayıtlı olduğu açıklandı. Sahil Güvenlik kayıtlarına göre son beş yılda işaret edilen güvenlik ihlallerinin bazıları yangınlara müdahaleyle ilgiliydi. 2016’da gemide yapılan kontroller üzerine kadırgadaki ısı detektörü değiştirilmiş, 2014’te de yangın hortumunda sızıntı tespit edilmişti.

Haber ajansı Associated Press’e bilgi veren eski müşterilerse, seyahat ettikleri geminin güvenli olduğunu söyledi. Mürettebatın güvenlik talimatlarını tek tek anlattığını belirten müşteriler, en alt güvertedeki uyuma kabinlerinin rahat ama dar olduğuna ve yukarı çıkmak için çok dar bir merdiven tırmanmak gerektiğine dikkat çekti.

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