HABER

California'daki yangınlarda can kaybı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 12:52 | Son Güncelleme

Eyaletin kuzey ve güneyinde devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükseldi - Kayıp sayısının binden fazla olduğu belirtildi

ABD'nin California eyaletinde etkili olan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e çıktı.

CNN'in haberine göre, Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea düzenlediği basın toplantısında, 3'ü güneydeki yangınlarda olmak üzere ölenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı.

Honea, binden fazla kişiden ise hala haber alınamadığını söyledi.

California'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı kullanılamaz hale getirdi.

Yetkililer, eyaletin güneyinde süren yangınlarda da yaklaşık 450 evin ciddi hasar gördüğünü bildirdi.

Güneyde devam eden yangından etkilenenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var. Bu bölgede evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor.

Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın California eyaletini ziyaret ederek yangından etkilenenlerle bir araya geleceğini duyurdu.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
HDP'liler Öcalan için açlık grevi başlattıHDP'liler Öcalan için açlık grevi başlattı
Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret ettiKılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Butte California yangın

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

Çorum'da 5 ev yangında kül oldu

Çorum'da 5 ev yangında kül oldu

Karaya çıkarılması yasak olan balık Türkiye denizlerinde hızla çoğalıyor

Karaya çıkarılması yasak olan balık Türkiye denizlerinde hızla çoğalıyor

4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

AK Partili isimden başhekimlere: Bunlar sopalık

AK Partili isimden başhekimlere: Bunlar sopalık

İstanbul'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca! Çatışma çıktı

İstanbul'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca! Çatışma çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.