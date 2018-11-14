California'daki Yangınlarda Ölü Sayısı 50'ye Ulaştı

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, havanın bu hafta boyunca da yağışsız ve kuru şekilde devam edeceğini, yağmurun ancak haftasonuna doğru gelme ihtimali olduğunu belirttiler.

Bölge Şerifi Honea, “Onbinlerce kişiyi süratle bölgeden çıkarmaya çalışıyorduk ancak yangın da inanılmaz süratle ilerliyordu. Nasıl bir plan uygularsanız uygulayın bu kadar büyük bir kaos ortamında planlarınızın yüzde yüz çalışma şansı olmayacaktır” dedi.Yetkililer, bölge halkının yangının başladığı andan itibaren evlerini terk edip, güvenli bölgelere gitmeleri konusunda uyarıldığını hatırlatıyorlar.

Yetkililer kasabada halen 200’den fazla kişinin de kayıp olduğunu arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylüyorlar.

Yangının küle çevirdiği Paradise kasabasında, arama kurtarma köpekleri ve bulunan cesetlerin kimlik tespiti için hızlı DNA testi sistemleri kullanılıyor. Yaklaşık 27 bin nüfuslu olan kasabada 7 binden fazla ev yangınla birlikte yok oldu.

Amerika’nın California eyaletindeki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e ulaştı. Bölgedeki yangınlar, eyalette bugüne dek görülen en yıkıcı yangınlar oldu.

Paradise bölgesinde başlayan ve “Kamp ateşi” olarak adlandırılan yangının nasıl başladığına ilişkin soruşturma da devam ediyor.

Öte yandan eyalet genelinde “Kamp ateşi” yangını haricinde devam eden irili ufaklı diğer yangınlarda da iki kişi hayatını kaybetti.

Başkan Donald Trump yangınlarla ilgili olarak bunun büyük bir felaket olduğunu söyledi ve bölgeye federal yardımların arttırılacağını belirtti.

Trump, yangından etkilenen halka mümkün olan en üst düeyde desteğin sağlanacağını ifade etti.

Trump, “Yangında hayatını kaybedenleri anıyor ve onlar için dualar ediyoruz. Ayrıca daha fazla da kayıplar olabilir. İtfaye erlerine, yangına müdahele eden acil durum ekiplerine ve Federal Acil Durumlar Dairesi yetkililerine cesurca çalışmaları nedeniyle teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Haftasonu yaptığı açıklamadaysa yangınla mücadele konusunda ülkenin en zayıf eyaleti olmakla itham ettiği bölgeye yardımları kesme tehdidinde bulunmuştu.

California Valisi Jerry Brown’sa federal ve yerel yönetimin orman idaresi konusunu geliştirmesi gerektiğini ancak küresel ısınmayla artan sıcaklıkların yangınların başlıca nedenlerinden olduğunu savunmuştu.

