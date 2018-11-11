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California’daki Yangınlarda Ölü Sayısı Yükseliyor

11.11.2018 16:58 | Son Güncelleme

California eyaletindeki orman yangınları henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiği açıklandı

California’daki Yangınlarda Ölü Sayısı Yükseliyor

California eyaletindeki orman yangınları henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiği belirtildi.

Eyaletin kuzeyinde Paradise kasabasında 14 cesetin bulunmasının ardından yangınlarda ölenlerin sayısının 23’e, Malibu yakınlarında 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle bu sayının 25’e yükseldiği kaydedildi.

Eyaletteki 3 büyük yangın nedeniyle evlerini terketmek zorunda kalanların sayısı 250 bini buldu.

Yetkililer, sert rüzgar ve sıcak havayı işaret ederek yangın için tehlikeli koşulların gelecek hafta devam edebileceği uyarında bulundu.

İtfaiye yetkilileri yangınları kontrol altına almanın 3 haftayı bulabileceğini belirtiyor.

Yangın ilk olarak Sacramento kentinin kuzeyinde Plumas Ulusal Ormanı’nda başlamış ve kısa sürede yayılmıştı.

Yangının etkili olduğu bölgelerde 6700’den fazla ev ve iş yerinin zarar gördüğü belirtiliyor. Bu da yangını eyalet tarihinin en yıkıcı yangını yapıyor. Yangının hızla yayılması nedeniyle bazılarının araçlarını bile geride bırakarak yürüyerek kaçtıkları belirtiliyor.

Malibu ve yakınındaki Calabasas birçok ünlünün yaşadığı yer. Kim Kardashian West, Caitlyn Jenner, Lady Gaga ve Guillermo Del Toro gibi yıldızların da evlerini terkettiği kaydediliyor.

California genedelinde şu anda toplamda16 bölgede yangınlar devam ediyor.

Bu arada Başkan Donald Trump ise yangınlar nedeniyle orman yönetiminin suçlanması gerektiğini belirtiyor.

Trump attığı tweet mesajında her yıl milyarlarca dolar ve çok sayıda hayatın kaybedildiğini, bunun nedeninin ormanların yanlış yönetilmesi olduğunu kaydetti.

Başkan, “çare bulun ya da daha fazla federal ödeme yok” ifadesini kullandı.

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