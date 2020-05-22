California’nın Büyük Bölümünde Ekonominin Kısmen Açılmasına Onay

Corona virüsüyle mücadele kapsamında California’da uygulanan kısıtlamaların gevşetilmeye başlaması üzerine, eyaletin büyük bir bölümü ekonomilerini daha hızlı açmak için onay aldı.

San Diego, Kern, San Luis Obispo, Santa Barbara ve Ventura’nın da aralarında bulunduğu 40 bölgede, artık belirli sektörler çalışmaya dönebilecek, mağaza içi alışveriş serbest olacak ve restoranlar açılabilecek.

Yerel yetkililer, California'nın evde kalma talimatı uyarınca kapatılan sektörlerin büyük ölçüde yeniden açılmasına izin verecek olan gelişmeyi sevinçle karşıladı.

Ventura Bölgesi yetkilisi Mike Powers, işletmeler ve çalışanlar için çok mutlu olduğunu söyledi ve ‘önümüzde uzun bir yol var, ancak bu önemli bir kilometre taşı’ dedi.

Yerel yetkililere göre bu gelişme, her şeyin eskisi gibi olacağı anlamına gelmiyor.

Ekonomilerinin büyük ölçüde açılmasına izin verilen bölgeler, 2. fazda olmayı sürdürecek, ancak belirli düzenlemelerle daha geniş sektörlerin açılması sağlanmış olacak.

Yetkililer, halkı sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi, maske kullanımı ve virüsün yayılmasını önlemeye yönelik önlemleri almayı sürdürmesi konusunda uyarıyor.