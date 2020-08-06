California’nın Corona Virüsü Verilerinde Hata

California Valisi Gavin Newsom tarafından hafta başında açıklanan, California’nın Corona virüsü vakalarının 7 gün ortalaması değerlendirildiğinde yüzde 21 oranında azaldığı bilgisinin hatalı olduğu bildirildi.

Açıklama California Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yetkilisi Mark Ghaly tarafından yapıldı. Ghaly, ‘Teknik bir arıza nedeniyle böyle bir tabloyla karşılaşmış olabiliriz’ dedi.

California’daki vaka sayılarını etkileyen bu teknik arızanın kaç günlük bir süreyi kapsadığı ve kaç test sonucunu etkilediği henüz bilinmiyor. Hatanın düzeltilebilmesi için eyalet genelindeki 81 laboratuvarla 26 Temmuz ve sonrasındaki verilerin tekrar gözden geçirilmesi için görüşmeler yapılıyor.

Teknik hatanın eyaletin elektronik hastalık raporlama sisteminden kaynaklandığı ve sorunun çözümü için verilerin yeniden sisteme girilmesi de gündemde. Ancak sorunun tam olarak ne olduğu ve ne zaman açıklığa kavuşturulabileceği henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan, eyalet sağlık yetkilileri vaka sayılarındaki hatanın hastaneye yatış ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısındaki düşüşü etkilemediği ve bu oranların hala azalmaya devam ettiğini bildiriyor. Yetkililer, hatanın hastaneye yatış ve yoğun bakımdaki hastaların sayılarının verileri etkilememesinin nedenini bu verilerin başka bir sistem üzerinden kaydedilmesiyle açıklıyor.