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California'nın güneyindeki yangında 3 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

California'nın güneyindeki yangında 3 kişi öldü

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin California eyaletinin güneyinde çıkan orman yangınında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, California'nın güneyinde itfaiye ekiplerinin mücadele ettiği yangında biri Los Angeles'ta olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgede perşembe gününden bu yana süren ve 31 kilometrekarelik alanda etkili olan yangında en az 90 bina hasar gördü. Yangının yüzde 33 oranında kontrol altına alındığı da ifade edildi.

ABD'nin California eyaletinin güneyinde başlayarak çevreye yayılan yangın nedeniyle hafta içinde bölgede 100 bin kişi için tahliye emri verilmişti.

California elektrik şirketi Pasifik Gaz ve Elektrik (PG&E) de eyalette etkili olan sıcak, kuru ve rüzgarlı havanın orman yangını riskini artırması nedeniyle zorunlu elektrik kesintisine gidileceği açıklamıştı.

California eyaletinde geçen yıl kasım ayında çıkan orman yangınlarında yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve yaklaşık 4 bin 300 bina kül olmuş, yangında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, California tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı" orman yangını olarak kayıtlara geçmişti.

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3 ölü ABD California orman yangını

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