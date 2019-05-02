Çalık Denim Sürdürülebilir Moda Konferansı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - Çalık Denim'in desteğiyle moda dünyasında sürdürülebilirlik, teknoloji ve insan hakları ile ilgili eğitim girişimi ve konferans dizisi olan Study Hall, Londra’da gerçekleştirildi.

Çalık Denim'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kültür Olarak Sürdürülebilirlik" temasıyla dördüncüsü düzenlenen, alanında önemli isimleri konuk eden Study Hall Konferansı, Fashion Revoluiton Haftası'nda Londra Central Saint Martins Tasarım Koleji'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Study Hall'in Birleşmiş Milletler ile ortaklık imzasından sonra gerçekleşen ilk uluslararası etkinliğe, Çalık Denim'in yanı sıra Adidas, Youtube, G-Star Raw gibi global markalar da destek verdi.

Study Hall, daha önce düzenlenen etkinliklerde olduğu gibi bu yıl da aktivistleri, akademisyenleri, sanatçıları, moda ve tekstil üretiminin önde gelen endüstri uzmanlarını bir araya getirdi.

Etkinlikte, "Kültür Olarak Sürdürülebilirlik" teması altında, sorumlu kaynak üretme ve üretim, döngüsellik ve tasarımdaki özgünlük konuları ele alındı.