HABER
  4. Çalıkuşu beyaza büründü

Çalıkuşu beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

Uludağ’ın eteklerinde bulunan, Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride’nin köyü Zeyniler beyaza büründü.

Uludağ’ın eteklerinde bulunan, Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride’nin köyü Zeyniler beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüsünü giyen Zeyniler’de kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Uludağ’ın eteklerinde bulunan, Osmanlı eserlerinin yanı sıra Bizans devrinme kalma manastırları ile bilinen Zeyniler’de kış güzellikleri yaşanıyor. Doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü gibi faaliyetlerin yapıldığı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken ve Bursa merkeze 3 kilometre mesafedeki Zeyniler, havaların soğumasıyla birlikte beyaz örtüsünü giydi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 8 santimetreye ulaşan Zeyniler’de kartpostallık manzaralar oluştu.
Bursa’da kar yokken 3 kilometre mesafedeki Zeyniler’in karlar altında kaldığını söyleyen Zübeyde Koştur, "Gelen ziyaretçilerden çok memnunuz. Hiç boş kalmıyoruz. Bugün Zeyniler’e kar yağdı, bu havayı hiç bir yerde bulamazlar. Zeyniler’in yazın tadı başka, kışın da başka güzel. 3 kilometre aşağıda Bursa’da kar yokken, şu ânda burada karlar altındayız. Uludağ’ı aratmayacak şekilde kar var. Köyümüzü ziyaret etmek isteyen misafirlerimiz için yollarımız açık" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Abant Tabiat Parkı’nda yarıyıl tatili yoğunluğuAbant Tabiat Parkı’nda yarıyıl tatili yoğunluğu
Uyuşturucudan ölen vatandaşın ölümüne neden olan 1 kişi tutuklandıUyuşturucudan ölen vatandaşın ölümüne neden olan 1 kişi tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülistan Doku'yu bulmak için arama çalışmaları devam ediyor

16 gün oldu... Gülistan'dan haber yok

Kars'ta define kazısına suçüstü!

Suçüstü yakalandılar!

Hayatının şokunu yaşadı! Yanına gelen iki kadın yüzüne sprey sıkıp parasını aldı

Hayatının şokunu yaşadı! Yanına gelen iki kadın...

Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı: Sosyal medya mesajları için öldürdüm

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

Sarp Sınır Kapısı’nda yakalandı! Tam 5 bin 450 adet su kaplumbağası...

Şoförün şüpheli tavırları ele verdi!

Kartopu oynarken vücudunda yaralar oluşmuştu! Akılalmaz iddia...

Kartopu oynarken vücudunda yaralar açılmıştı! Akılalmaz iddia...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.