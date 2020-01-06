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  4. "Çalıkuşu"nun yazıldığı tarihi evde yangın

"Çalıkuşu"nun yazıldığı tarihi evde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da Reşat Nuri Güntekin'in de bir dönem yaşadığı ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Yazar Reşat Nuri Güntekin'in de bir dönem yaşadığı ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ertuğrul Mahallesi'nde kullanılmayan iki katlı tarihi evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve binayı saran yangın, ekiplerin iki saatlik mücadelesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" romanının bir bölümünü bu evde yazdığı belirtildi.

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tarihi Tekirdağ yangın

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