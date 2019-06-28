Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek silah ve mühimmatlar ile diğer malzemelerin bulunması, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya çıkarılması, operasyon bölgesi içerisinde gizlenen uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Lice ilçesinin güneyi ve Hazro ilçesinin kuzeybatısı arasında kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 25 Haziran Salı günü saat 21.00'ten itibaren Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Timi ve güvenlik korucularının katılımıyla hava destekli başlatılan "Bayrak-127 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-04 Operasyonu"nun dün saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı aktarılarak, yapılan aramada arazide çalılar arasına gizlenmiş çuval ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 337 kilogram esrar ile 26 ayrı noktada toplam 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.

"Ele geçirilen kenevir son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmakla birlikte milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesinin önüne geçilmiştir." bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: