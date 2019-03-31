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Çalılık alandaki yangını jandarma ve köylüler söndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

SAMSUN'da itfaiye aracının ulaşamadığı çalılık alanda çıkan yangın, jandarma ekipleri ve köylünün yardımıyla söndürüldü.

Çalılık alandaki yangını jandarma ve köylüler söndürdü

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da itfaiye aracının ulaşamadığı çalılık alanda çıkan yangın, jandarma ekipleri ve köylünün yardımıyla söndürüldü.
Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde çalılık alanda bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler, yangın alanına ulaşamadı. Yangına, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve köylüler müdahale etti. Yoğun çaba sonucu söndürülen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Dumanı görüp geldiğini söyleyen Samet Can, "Jandarmadan Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yapan onlardı. Biz de yardım ettik" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Çalılık alandaki yangını jandarma ve köylüler söndürdüÇalılık alandaki yangını jandarma ve köylüler söndürdüÇalılık alandaki yangını jandarma ve köylüler söndürdüÇalılık alandaki yangını jandarma ve köylüler söndürdü

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