Çalılık yangını büyümeden söndürüldü

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın çevredeki ev ve seralara ulaşmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstiklal Mahallesi İmamlı Caddesi'ndeki çalılık alanda saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle muz serası ve evleri tehdit ederken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar alevleri hortumla su tutarak engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 10 dekar çalılık alan zarar gördü.

