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  4. Çalınan 1 milyon 200 bin liralık çekin sahibi İHA’ya konuştu

Çalınan 1 milyon 200 bin liralık çekin sahibi İHA’ya konuştu

23.11.2020 11:50 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da bayilerden tahsilat yaptığı sırada aracında bulunan 1 milyon 200 bin liralık çekin çalındığı Ömer Baytar, İhlas Haber Ajansına konuştu.

Diyarbakır’da bayilerden tahsilat yaptığı sırada aracında bulunan 1 milyon 200 bin liralık çekin çalındığı Ömer Baytar, İhlas Haber Ajansına konuştu. Bayi ziyareti sırasında aracındaki çantanın çalındığını belirten Baytar, çeklerin iptali için işlemlerin başlatıldığını, olayın başkasının başına gelmemesi için de hırsızların yakalanmasını istediğini söyledi.
Olay, 17 Kasım’da Bağlar ilçesi İskanevleri semti Karacadağ Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Baytar, 34 BKH 792 plakalı aracı ile bayilerden tahsilat yapmak için bölgeye geldi. Daha önce tahsilat yaptığı paralar ve içinde 1 milyon 200 bin liralık çekin de bulunduğu çantayı aracın içinde bırakan Baytar, çevredeki bayilerden tahsilata devam etti. Bu sırada kendisini takip eden motosikletli 2 kişiden biri, park edilen aracın etrafında keşif yaptı. Bir süre sonra şahıslardan biri aracın camını kırarak içinde 1 milyon 200 bin liranın bulunduğu çantayı alıp uzaklaştı. Tam bu sırada Ömer Baytar, başka bir aracın arkadaşından dolanması nedeni ile hemen yanından geçen hırsızın elinde bulunduğu çantasını fark edemeyerek aracına ilerledi. Talihsiz adam, her şeyden habersiz aracına doğru ilerlerken hırsızlar da kayıplara karıştı. Baytar ise aracına ulaştığı anda hırsızlığın olduğunu fark ederek güvenlik kameralarını inceledi. Soyulduğunu anlayan Baytar, karakola giderek şahıslardan şikayetçi olarak çantada bulunan çekleri iptali için yasal işlem başlattı.

"Başkalarının başına gelememesi için bu şahısların yakalanmasını istiyoruz"
Ömer Baytar, şahısların biran önce bulunması ve başkalarının da bunları yaşatmaması için çağrıda bulundu. Baytar, “17 Kasım günü müşteri ziyaretine geldim. İşimi bitirip çıktığımda aracımın kurcalandığını ve çantamın çalındığını fark ettik. Güvenlik kameralarında inceledikten sonra hırsızın girip nasıl götürdüğünü gördük. Karakola gidip şikayette bulunduk, iş çantamın içerisinde yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık müşteri çeklerimiz bulunmaktaydı. Gerekli tüm yasal işlemler başlatıldı, motosikletli 2 kişi gelip alıp kaçıyor. Çeklerin tamamının yasal işlemler başlatılarak iptali yapıldı, başkalarının başına gelememesi için bu şahısların yakalanmasını istiyoruz” dedi.

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