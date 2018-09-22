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Çalınan 1 milyon liralık oto yedek parçaları depoda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 15:25 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te bir depodan çalınan 1 milyon liralık oto yedek parçaları, polis tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Çalınan 1 milyon liralık oto yedek parçaları depoda bulundu

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bir depodan çalınan 1 milyon liralık oto yedek parçaları, polis tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
​Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 31 Temmuz'da Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir depodaki 1 milyon lira değerinde oto yedek parçalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yedek parçaların Güneş Mahallesi'nde bulunan bir depoda saklandığını belirledi. Depoya baskın düzenleyen ekipler, yedek parçaları ele geçirdi. Yedek parçalar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili deponun sahipleri C.A. ve M.K. gözaltına alındı.

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