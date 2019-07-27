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Çalınan 50 bin liralık altın elektrik panosunda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

BARTIN’da, Metin çiftinin evinden çalınan 50 bin TL’lik altın, binanın girişindeki elektrik panosunda bulundu.

Çalınan 50 bin liralık altın elektrik panosunda bulundu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN’da, Metin çiftinin evinden çalınan 50 bin TL’lik altın, binanın girişindeki elektrik panosunda bulundu.
Karaköy Mahallesi’nde apartman dairesinde yaşayan Turgut ve Nezahat Metin çiftinin evlerindeki 50 bin TL’lik altın çalındı. Çift, durumu polise bildirdi. Polis, çiftin evlerine gelen 8 kişinin ifadesini aldı. Ayrıca evin içinde ve apartmanda arama yaptı. Çalınan altınlar, apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda bulundu. Poşet içinde gizlendiği belirlenen 2 adet bilezik, 5 adet reşat altın, 1 adet reşat altın kolye ve 1 adet altın yüzük aileye teslim edildi. Polis, poşetin üzerinde bulunan parmak izi örneklerini incelemeye aldı.
Nezahat Metin, “Evinden altınlarım çalındı. Hemen polise haber verdik. Polisler en kısa sürede altınlarımızı buldu ve bize teslim etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
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Çalınan 50 bin liralık altın elektrik panosunda bulunduÇalınan 50 bin liralık altın elektrik panosunda bulunduÇalınan 50 bin liralık altın elektrik panosunda bulundu

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