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Çalınan 70 kurbanlık hayvan jandarma tarafından bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 12:15 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir köyden çalınan 70 küçükbaş kurbanlık hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunurken, olayda kullanılan biri kamyon 2 araca el konuldu.Olay, merkeze bağlı Bulutlu Köyünde gece saatlerinde meydana geldi.

Elazığ’da bir köyden çalınan 70 küçükbaş kurbanlık hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunurken, olayda kullanılan biri kamyon 2 araca el konuldu.
Olay, merkeze bağlı Bulutlu Köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B’ye ait ağılda bulunan 70 adet kurbanlık küçükbaş hayvan çalındı.Durumu fark eden sahibi jandarma ekiplerine haber verdi. Gece harekete geçen ekipler, bölgeye yakın bir yerde meşelik alanda çalınan 70 kurbanlığın olduğu 63 EE 668 plakalı kamyonu buldu.
Bölgede araştırmasını sürdüren ekipler, kamyona 200 metre uzaklıkta yine meşelik içerisinde 42 JC 244 plakalı bir otomobili terk edilmiş halde buldu.
Araçta bir cep telefonu da bulan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Hayvanlar jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

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