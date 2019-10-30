HABER

Çalınan ambulans bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

  Özgür EREN - Beyza Nur GÜLER - Güven USTA - İSTANBUL DHA -  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden çalınan ambulans Göktürk'te bulundu.

Özgür EREN - Beyza Nur GÜLER - Güven USTA - İSTANBUL DHA - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden çalınan ambulans Göktürk'te bulundu.
Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken gece saatlerinde çalındı. Alarma geçen polis, bir çok noktada 34 VZ 6202 plakalı ambulansı aradı. Terör şüphesi üzerine aracın plakası tüm birimlere dağıtıldı. Göktürk'ten saat 16.30 sıralarında gelen bir ihbar üzerine polis, buraya yöneldi. İhbarcının belirttiği noktaya ulaşan polis, ormanlık alanda önlem aldı. Ambulansın bulunduğu belirtilen noktaya gitmek için takviye ekipler beklendi. Ambulansa yaklaşan polis, içindeki şüpheliyi görünce havaya ateş açtı. Ambulanstaki şüpheli gözaltına alındı. Polisin incelemesi sürüyor

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Servis minibüsü, kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)Servis minibüsü, kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
12 yaşındaki Birgül kanseri yenerse polis olacak12 yaşındaki Birgül kanseri yenerse polis olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Silahını çıkarıp kalabalığa ateş açtı!

Silahını çıkarıp kalabalığa ateş açtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da çalınan ambulans alarmı!

Çalınan ambulans alarmı!

Son dakika: Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Hürriyet gazetesinde kimler işten çıkarıldı?

Hürriyet gazetesinde tenkisat depremi

IŞİD'in gönderdiği Emrullah A. yakalandı! Parti binalarında keşif yaptı, çiftlikte korunuyordu

IŞİD'in gönderdiği Emrullah A. yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Son dakika: MSB'den Soçi Mutabakatı açıklaması

MSB'den Soçi Mutabakatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.