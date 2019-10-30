Çalınan ambulans incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınarak Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alana getirilen ambulans bulundu. Ambulansın içinde yakalanan 1 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan ambulans incelemelerin ardından götürüldü.

Fatih’te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Ambulansı bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, çalınan ambulansın Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda görüldüğüne yönelik ihbar aldı. Vatandaş ihbarını değerlendiren ekipler arama çalışmalarını ormanlık alanda yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda ambulans ormanlık alanda bulundu. Ambulans çevresinde birilerinin olduğunu gören polis ekipleri şahısları durdurmak için havaya 3 el ateş açtı. Olayla ilgi bir kişi yakalanarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü

Çalınan ambulans olay yerinden götürüldü

Ormanlık alanda bulunan ambulansın çevresine güvenlik için şeridi çeken polis ekipler, incelemelerde bulundu. Ambulansın bulunduğu yere gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri ambulansta parmak izi çalışması yaptı. Polis ekiplerinin inceleme işlemlerinin ardından çalınan ambulans olay yerinden kaldırıldı.

