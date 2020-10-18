Çalınan araç polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi

Eskişehir’de, park ettiği aracı çalınan şahsın otomobili polis ekiplerince bulunarak teslim edildi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, K.P. isimli şahıs park ettiği kapıları kilitlenmeyen aracının çalındığını yönünde 155 Polis İmdat Hattını arayarak ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aracı, ruhsat sahibi şüpheli E.K.U. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli çalıntı araç ile birlikte aynı gün yakalanırken, çalıntı araç ise sahibine teslim edildi.

