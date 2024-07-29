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  4. Çalınan aracı gazlarken çaresizce bakakaldı: Peşinden koştu ama nafile! Bursa'da filmleri aratmayan otomobil hırsızlığı

Çalınan aracı gazlarken çaresizce bakakaldı: Peşinden koştu ama nafile! Bursa'da filmleri aratmayan otomobil hırsızlığı

29.07.2024 10:35
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Bursa'da alışveriş için otomobiliyle büfeye yanaşan kişinin bir anlık ihmali hayatının şokunu yaşattı. Aracın yol ortasında çalışır vaziyette durduğunu gören iki kişi bir anda arabaya binip gaza bastı. Vatandaş aracının çalındığını görünce peşinden koştursa da elinden bir şey gelmedi. İlginç olay saniye saniye görüntülendi.

Gözünün önünde arabası çalınan vatandaşın çaresizce yakalama çabası kameraya yansıdı. Arabayı alıp kaçan şahısların yakalanması için devreye polis girdi. Hırsızların araçla kaçarken bir de kazaya karıştığı ortaya çıktı.

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ARABAYA BİR ANDA ATLAYIP GAZLADILAR

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi'nde işe giden kişi sigara almak için büfenin önüne yanaştı. Bu esnada dışarıda gezen sabıkası bulunan İ.H. ile arkadaşı O.O., otomobilin çalışır vaziyette olduğunu gördü. Şüphelilerden İ.H. hızlı hareketlerle hemen araca binip arkadaşını alarak kayıplara karıştı.

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PEŞİNDEN KOŞTU AMA NAFİLE

Aracın çalındığını gören mağdur adam önce peşinden koşturdu, sonra da polis ekiplerini aradı. Devreye Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi.

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KAZAYA KARIŞMIŞLAR

Şüphelileri yakalamak için onlarca güvenlik kamerası izleyen ekipler çok geçmeden aracın yerini tespit etti. Araçla kazaya karışan 2 şüpheli otomobili olduğu yerde bırakıp yaya olarak kaçtılar. Takibe devam eden polis, kimliğini tespit ettiği İ.H.'yi yaptığı operasyon ile evinde yakaladı. Hakim karşısına çıkan şüpheliye ev hapsi verilirken, 56 ayrı suç dosyası olduğu öğrenildi.

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Öte yandan, diğer şüphelinin yakalanması için ekipler aramaya devam ediyor. Kazalı araç da sahibine teslim edildi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Otomobil hırsızlık araba
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