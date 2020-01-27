HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çalınan araçlar MÜSİAD’ın gündeminde

Çalınan araçlar MÜSİAD’ın gündeminde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

MÜSİAD Ulaşım Araçları Endüstrisi Komitesi Başkanı İlhan Tıkılı: - "Kötü niyetli kullanıcılar tarafından araçlar çok ucuz fiyatlara satın alınarak, kiraladıkları veya çaldıkları araçların üzerine ağır hasarlı aracın plakası, şase ve motor numarası işlenmektedir" - "Yetkililerin caydırıcı önlemler alma noktasındaki hassasiyetini memnuniyetle karşılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - MÜSİAD, son dönemlerde sıkça gündeme gelen ve binlerce vatandaşın mağdur olmasına yol açan çalıntı araçların çözümü konusunda, yetkili kurum ve mercilerle temaslarda bulunarak, sorunun çözümü için çalışma başlattı.

Müstakil Sanayici ve İşadamı Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Ulaşım Araçları Endüstrisi Komitesi Başkanı İlhan Tıkılı, şehirleşme ve ulaşım alanlarındaki gelişmelere paralel olarak güvenlik sorunların artış gösterdiğine dikkati çekti. Tıkılı, "Ülkemizde büyüyen şehirler, değişen teknoloji, gelişen ekonomi ve şehirlerdeki toplu ulaşım sorunları, şahsi araç kullanım sayısını gün geçtikçe artırmaktadır. Araçların sayısının çoğalması ile güvenli korunan otopark yetmezliği sorunu ortaya çıkmış; bu durum araçlarda güvenlik problemlerine yol açmıştır." dedi.

Kiralama sektörünün hızla büyümesinin kötü niyetli kişilerin araç kullanımına rahat ulaşmasına yol açtığına değinen Tıkılı, "Bu bağlamda, ağır hasarlı araçların piyasada rahatça satılması da ilerleyen dönemlerde daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Kötü niyetli kullanıcılar tarafından araçlar çok ucuz fiyatlara satın alınarak, kiraladıkları veya çaldıkları araçların üzerine ağır hasarlı aracın plakası, şase ve motor numarası işlenmektedir. Böylece çalıntı araçlar, kötü niyetli sürücülerin kendi öz malı gibi yasal hale getirilebilmektedir. Aynı zamanda bankalardan kredi ile alınan ve ödenemeyen borçlar sonrasında rehinli olan veya alacaklı tarafından haciz konulan araçlara da bu yöntemler uygulanabilmektedir. Ayrıca bu araçlar parçalanarak, parçalarının satılması ile ciddi kazanç elde edilmektedir. Bu durum alacaklının mağdur olmasına sebebiyet vermektedir." diye konuştu.

- Usulsüzlük yapanlara ağır cezalar uygulanacak

MÜSİAD Ulaşım Araçları Endüstrisi Komitesi olarak uzun süredir bu sorunların üzerine çalıştıklarını vurgulayan Tıkılı, sorunların çözümü adına Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı birimler ile uzun soluklu bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kiralama firmaları dernekleri, önde gelen kiralama firmalarının yetkilileri ve sigorta şirketlerinin temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantıda bu konuyu detaylı bir şekilde ele aldıklarını kaydeden Tıkılı, hırsızlığın şeklinin artık değiştiğini, yapılmakta olan bu usulsüzlüklerin Türk Ceza Kanunu’nda karşılığının bulunmadığını ve toplantıda bu konuda cezai müeyyidelerin konulması ve var olan cezaların artırılması noktasında görüş birliğine varıldığını belirtti.

- İlgili kurumların hassasiyetini memnuniyetle karşılıyoruz

Yakın zamanda Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı birimlerinin, kiralama firmaları yetkilileri ve sigortacılar ile tekrar bir araya gelineceğini vurgulayan Tıkılı, yetkililerin caydırıcı önlemler alma noktasındaki hassasiyetini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Tıkılı son olarak, yakın zamanda ağır hasarlı araçları, yönetmelikler dışında piyasaya süren, alan, satan, çalınan araçların bilgilerini değiştiren, rehinli veya çalıntı araçları parçalayan kötü niyetli kişilerin ağır cezalar ile karşılaşacaklarını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trabzon’dan Elazığ’a gönderilen ekmek için Başkan Zorluoğlu’na teşekkürTrabzon’dan Elazığ’a gönderilen ekmek için Başkan Zorluoğlu’na teşekkür
Kurtların arasında kalan yaban keçisinin ölümle dansıKurtların arasında kalan yaban keçisinin ölümle dansı
Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir? Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MÜSİAD

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı

Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı

Elleriyle enkaz altından çıkarmıştı! Suriyeli Mahmut, Bakanlar Soylu ve Koca ile enkazda görüştü

Elleriyle enkaz altından çıkarmıştı! Bakanlardan Suriyeli gence hediye

Muğla Akyaka sahilinde depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

Elazığ'da enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

Trabzon’da ilginç kaza! Gören inanamadı

Trabzon’da ilginç kaza! Gören inanamadı

Denizli’de yatalak ALS hastasının karnına tırnakla ‘ATT’ yazıldı iddiası

Denizli'de korkunç olay! Dehşete düştüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.