Çalınan araçlar MÜSİAD’ın gündeminde

İSTANBUL (AA) - MÜSİAD, son dönemlerde sıkça gündeme gelen ve binlerce vatandaşın mağdur olmasına yol açan çalıntı araçların çözümü konusunda, yetkili kurum ve mercilerle temaslarda bulunarak, sorunun çözümü için çalışma başlattı.

Müstakil Sanayici ve İşadamı Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Ulaşım Araçları Endüstrisi Komitesi Başkanı İlhan Tıkılı, şehirleşme ve ulaşım alanlarındaki gelişmelere paralel olarak güvenlik sorunların artış gösterdiğine dikkati çekti. Tıkılı, "Ülkemizde büyüyen şehirler, değişen teknoloji, gelişen ekonomi ve şehirlerdeki toplu ulaşım sorunları, şahsi araç kullanım sayısını gün geçtikçe artırmaktadır. Araçların sayısının çoğalması ile güvenli korunan otopark yetmezliği sorunu ortaya çıkmış; bu durum araçlarda güvenlik problemlerine yol açmıştır." dedi.

Kiralama sektörünün hızla büyümesinin kötü niyetli kişilerin araç kullanımına rahat ulaşmasına yol açtığına değinen Tıkılı, "Bu bağlamda, ağır hasarlı araçların piyasada rahatça satılması da ilerleyen dönemlerde daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Kötü niyetli kullanıcılar tarafından araçlar çok ucuz fiyatlara satın alınarak, kiraladıkları veya çaldıkları araçların üzerine ağır hasarlı aracın plakası, şase ve motor numarası işlenmektedir. Böylece çalıntı araçlar, kötü niyetli sürücülerin kendi öz malı gibi yasal hale getirilebilmektedir. Aynı zamanda bankalardan kredi ile alınan ve ödenemeyen borçlar sonrasında rehinli olan veya alacaklı tarafından haciz konulan araçlara da bu yöntemler uygulanabilmektedir. Ayrıca bu araçlar parçalanarak, parçalarının satılması ile ciddi kazanç elde edilmektedir. Bu durum alacaklının mağdur olmasına sebebiyet vermektedir." diye konuştu.