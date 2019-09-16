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Çalınan araçlar Suriye'de bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de çalındıktan sonra götürüldüğü Suriye'de bulunan 34 araç sahiplerine teslim edilmek üzere Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis'e getirildi

KİLİS (AA) - Türkiye'den çalındığı belirlenen 34 araç Suriye'de bulundu.

Alınan bilgiye göre, Suriye Görev Gücü (SGG) Azez Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, araçlara yönelik plaka verme işlemi sırasında belirlenen ve aralarında kamyonet, minibüs, otomobil ve motosikletin de bulunduğu 34 aracın Türkiye'nin farklı kentlerinden çalındığı tespit edildi.

Azez Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ekiplerince tespit edilen araçlar sahiplerine teslim edilmek üzere Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis'e getirildi.

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