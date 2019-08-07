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Çalınan araçlarına bayram öncesi kavuştular

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 16:42 | Son Güncelleme

DÜZCE ve Sakarya’nın Hendek ilçesinden geçen 6 ay içerisinde 9 aracı çalan şüpheli yakalanırken, araçlar sahiplerine teslim edildi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE ve Sakarya’nın Hendek ilçesinden geçen 6 ay içerisinde 9 aracı çalan şüpheli yakalanırken, araçlar sahiplerine teslim edildi. Araçlarına bayram öncesi kavuşanlar büyük sevinç yaşadı. Düzce ve Sakarya’nın Hendek ilçesinden geçen 6 ay içerisinde 9 otomobil çalındı. Düzce ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı. Güvenlik kamerası incelemeleri sonucu kimliği belirlenen H.Ş.’nin peşine düşüldü. Çaldığı araçların motor numaralarını değiştirerek Balıkesir’de satmaya çalışan H.Ş. yakalandı. 9 araç ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen H.Ş. tutuklandı. Ele geçirilen otomobiller ise Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sahiplerine teslim edildi. Otomobil sahipleri Kurban Bayramı öncesi araçlarını teslim alırken, polislere sarılarak teşekkür etti. Aracı çalınan Mehmet Paslı, "7 Şubat gecesi Hendek Yenimahalle'den aracım çalındı. Emniyete haber verdik. Sağ olsun emniyetimizin görevlileri geldiler, rapor tutuldu. Nasip bugünmüş, bayram hediyesi olarak arabamız bulundu ve bize teslim edildi. Tüm emniyetimize teşekkür ederiz" dedi. Yusuf Kavas ise aracının çalınmasından 5 ay önce eşini kaybettiğini ifade ederek, "21 Mart gecesi arabam çalındı. Arabamın çalınmasından 5 ay önce de eşim vefat etmişti. Hendek emniyetine bildirdik. Tutanaklar tutuldu. İşte takip sonrası arabamız bize bayram hediyesi olarak döndü, çok şükür. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun2 ifadelerini kullandı. Hüseyin Dayıoğlu, aracının çalınmasının ardından eşinin üzüntüden felç geçirdiğini belirterek, "Benim aracın 10 Mart’ta çalındı. Aradılar buldular, bayram ikramiyesi gibi bugünde bize haber ettiler. Arabanın bazı eksikleri var. Tüpünü değiştirmişler, biraz eksiği var ama ona da şükürler olsun" diye konuştu.

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