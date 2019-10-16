Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde otlarken çalınan büyükbaş hayvanlar, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

12 Ekim’de saat 11.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi’nde Bahattin Kara isimli kişiye ait 1 yaşlarındaki 2 dana çalındı. Aynı gün saat 12.00 ile 15.00 arasında da Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi’nde Hüseyin Cömert’e ait 1,5 yaşındaki tosun çalındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma sonrasında 15 Ekim’de Canik ilçesi Başalan Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarında, Asarcık ilçesinden 2 şahsın çalınan hayvanları satmakta olduğu sırada tespiti yapıldı. Bu satıcıların verdiği ifadeye göre de Canik ilçesi Düvecik Mahallesi’nden A.G. isimli şahsın çalınan hayvanları Asarcık’taki 2 kardeş İ.G. (21) ve R. B.’ye (36) sattığı tespit edildi. Olayda adı geçen A.G., İ.G. ve R.B. gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi.

Hayvanlarını gören köylüler büyük mutluluk yaşadı

Pazarda satılırken jandarma ekipleri tarafından el konulan büyükbaş hayvanlar, sahiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri ilk olarak Bahattin Kara’ya ait 2 danayı teslim etti. Ardından da Hüseyin Cömert’e ait hayvan teslim edildi. Hayvanlarına kavuşan vatandaşlar, jandarma ekiplerine gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ettiler. Hayvanlarına sarılarak öpen vatandaşlar, mutlu olduklarını ifade etti.