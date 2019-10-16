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Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde otlarken çalınan büyükbaş hayvanlar, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunarak, sahiplerine teslim edildi.12 Ekim’de saat 11.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi’nde Bahattin Kara isimli kişiye ait 1 yaşlarındaki 2 dana çalındı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde otlarken çalınan büyükbaş hayvanlar, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunarak, sahiplerine teslim edildi.
12 Ekim’de saat 11.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi’nde Bahattin Kara isimli kişiye ait 1 yaşlarındaki 2 dana çalındı. Aynı gün saat 12.00 ile 15.00 arasında da Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi’nde Hüseyin Cömert’e ait 1,5 yaşındaki tosun çalındı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma sonrasında 15 Ekim’de Canik ilçesi Başalan Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarında, Asarcık ilçesinden 2 şahsın çalınan hayvanları satmakta olduğu sırada tespiti yapıldı. Bu satıcıların verdiği ifadeye göre de Canik ilçesi Düvecik Mahallesi’nden A.G. isimli şahsın çalınan hayvanları Asarcık’taki 2 kardeş İ.G. (21) ve R. B.’ye (36) sattığı tespit edildi. Olayda adı geçen A.G., İ.G. ve R.B. gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi.

Hayvanlarını gören köylüler büyük mutluluk yaşadı
Pazarda satılırken jandarma ekipleri tarafından el konulan büyükbaş hayvanlar, sahiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri ilk olarak Bahattin Kara’ya ait 2 danayı teslim etti. Ardından da Hüseyin Cömert’e ait hayvan teslim edildi. Hayvanlarına kavuşan vatandaşlar, jandarma ekiplerine gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ettiler. Hayvanlarına sarılarak öpen vatandaşlar, mutlu olduklarını ifade etti.

“Hayvanlarımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz”
Jandarma ekiplerinin alanda daha sık denetimler yapmaya başladığını ifade eden Bahattin Kara, “Hayvanlarım çalındı. O gün hayvanlarımı aradım ama bulamadım. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdim. Komutanlarımız sağ olsun arayıp buldular. Sonra da bize teslim ettiler. Hayvanlarımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz. Bu bölgede hayvan hırsızlığı oluyordu ama şimdi jandarma denetimlerini sıklaştırdı. Çalan hırsızlar ve hayvanlar hemen bulunuyor” dedi.

“2 saat içinde tosunumu çalmışlar”
2 saat içinde hayvanının çalındığını ifade eden Hüseyin Cömert, “2 saat mevlide gitmek için hayvanların başından ayrılmıştım. Geri döndüğümde malımı çalmışlardı. Karakola gittim, komutanlara bildirdim. Jandarma ekipleri de ellerinden geleni yaptı. Malımı birlikte aradık. Malları Gebi Hayvan Pazarında satılırken yakaladık. Malımın değeri 4 bin TL’ye yakındı. Jandarma ekiplerimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci

Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci
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