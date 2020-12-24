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Çalınan büyükbaş sahibine teslim edildi

24.12.2020 16:08 | Son Güncelleme:
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Çalınan büyükbaş sahibine teslim edildi

Adana’da çalınan büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.Adana İl Jandarma Komutanlığına Ceyhan ilçesi Elmagölü Mahallesi’nde ikamet eden M.G.

Adana’da çalınan büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığına Ceyhan ilçesi Elmagölü Mahallesi’nde ikamet eden M.G. isimli şahıs, 1 büyükbaş hayvanının çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri ve jandarma dedektiflerince araştırma yapıldı.
Araştırmada hayvanın 80 plakalı açık kasa bir araç ile çalınmış olabileceği değerlendirilerek aracın Ceyhan ilçe merkezinde olduğu tespit edildi. Araçla birlikte çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

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