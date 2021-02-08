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Çalınan hayvan koltukların arasından çıktı

08.02.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta bir ikametten küçükbaş hayvan çalan 3 kişi, çaldıkları hayvanı otomobil ile kaçırmak isterken jandarma timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Küçüknacar Mahallesi’nde bir ikametten küçükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri harekete geçti.

Kahramanmaraş’ta bir ikametten küçükbaş hayvan çalan 3 kişi, çaldıkları hayvanı otomobil ile kaçırmak isterken jandarma timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Küçüknacar Mahallesi’nde bir ikametten küçükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri harekete geçti. Yapılan takip sonucunda Dereköy mevkiinde görülen şüphelilerin otomobili ekiplerin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerince ablukaya alınan şüpheliler, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde jandarma timlerince kıskıvrak yakalandı. Otomobilde bulunan H.D. (39), M.B. (46) ve M.B.(79) gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 adet küçükbaş hayvan koltukların arasında bulundu. Küpeleri sökülen hayvanın Küçüknacar Mahallesi’nden çalındığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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