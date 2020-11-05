Çalınan ineğine kavuşan kadın sevinçten ne yapacağını şaşırdı

İzmir’in Bayındır ilçesinden çalınan bir inek jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. İneğine kavuşan kadın ise sevinçten ne yapacağını şaşırdı.

İzmir’in Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi’nde Ö.D. isimli şahsa ait bir adet büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarını alan Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek içinde 3 kişinin ve kasasında bir büyükbaş hayvanın olduğu bir kamyonetin Pınarlı Mahallesi’nden Tire’ye doğru seyir halinde olduğunu fark etti. 43. Jandarma Trafik Timi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla kamyonet Bayındır-Tire yolunda durduruldu. Durdurulan kamyonette Ö.D.’ye ait büyükbaş hayvan bulunurken İ.P., A.M.S. ve S.S. isimli şahıslar çaldıkları hayvanı naklettikleri sırada suçüstü yakalandı. Çalınan hayvan sahibine teslim edilirken şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma tarafından hayvanı teslim edilen kadın ise sevinçten ne yapacağını şaşırarak, “Benim kuzum bu. Benim ineğim. Allah hepinizden razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin.” diyerek mutluluğunu paylaştı.

