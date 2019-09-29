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Çalınan kablolar 150 bin, zarar 6 milyon lira

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, asfalt şantiyesinden bitümleme makinesinin 150 bin liralık kablolarını çaldığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çalınan kablolar 150 bin, zarar 6 milyon lira

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, asfalt şantiyesinden bitümleme makinesinin 150 bin liralık kablolarını çaldığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Firma yetkilileri, kabloların tamir edilmesinin 1 ay süreceğini ve zararlarının 6 milyon lira olduğunu belirtti.
Tepebaşı ilçesine bağlı Satılmış Mahallesi'ndeki asfalt şantiyesine giren 3 kişi, bitümleme makinesinin yaklaşık 150 bin lira değerindeki kablolarını kopararak, çaldıktan sonra motosikletle kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi S.D. (19) N.T. (19) ve U.T.'nin (19) aynı mahallede olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan S.D. ve U.T., yakalanırken, N.T. ise kaçtı. Gözaltına alınan S.D. ve U.T., sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. N.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürdürülüyor.
Öte yandan asfalt şantiyesi yetkilisi, tesiste günde 100 ton asfalt üretimi yaptıklarını ve çalınırken hasar verilen kabloların tamirinin en az 1 ay süreceğini belirtip, zararlarının 6 milyon lira olduğunu belirtti.

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