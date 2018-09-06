Çalınan keçilerini jandarma buldu

Antalya'da bir çiftçinin çalınan 50 keçisinden 45'i jandarmanın operasyonuyla bulundu.
Elmalı ilçesi Bozüyük Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile geçimini sağlayan 45 yaşındaki İ.B'ye ait 50 keçi çalındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, keçileri çaldıkları ve satın aldıkları tespit edilen 8 şüpheliyi Finike, Kumluca ve Kaş ilçelerinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinin bahçelerinde İ.B'ye ait olduğu tespit edilen 45 keçi bulundu. Keçilerden 5'inin ise kesildiği anlaşıldı.
Jandarma keçileri sahibi İ.B'ye teslim etti. Mutluluktan keçilerine sarılan İ.B, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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