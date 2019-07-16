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Çalınan köpeği bulundu, gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

BURSA'da parkta gezdirdiği sırada 2 kişi tarafından kendisi darbedilerek çalınan köpeği polis tarafından bulunan Ö.Ş., sevinç gözyaşları döktü.

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da parkta gezdirdiği sırada 2 kişi tarafından kendisi darbedilerek çalınan köpeği polis tarafından bulunan Ö.Ş., sevinç gözyaşları döktü. Olay, 5 Temmuz'da Millet Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. Ö.Ş. 'Pekinez' cinsi köpeğini gezdirmek için parka götürdü. Ancak bu sırada yanına gelen 2 kişi, Ö.Ş.'yi darbederek, köpeği çaldı. Ö. Ş.'nin şikayeti üzerine araştırma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlilk kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden eşkalleri belirlenen ikilinin kimlikleri tespit edildi. Polis, şüphelilerden M.B.'yi (38) evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Köpek de M.B.'nin evinde bulundu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanırken, köpek, sahibi Ö.Ş.'ye teslim edildi. Ö.Ş. kucağına aldığı köpeğine dakikalarca sarılarak, sevinç gözyaşı döktü. Polis, M.B.'nin suç ortağını yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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