HABER

Çalınan köpeğini bulan veya yerini bildirene ödül verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 15:05 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Fatih Demir'in (42) sahibi olduğu 'Asel' isimli 6 aylık Doberman cinsi köpek çalındı.

Çalınan köpeğini bulan veya yerini bildirene ödül verecek

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Fatih Demir'in (42) sahibi olduğu 'Asel' isimli 6 aylık Doberman cinsi köpek çalındı. Polise şikayetçi olan Demir, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda köpeğini bulana veya yerini bildirene para ödülü vereceğini duyurdu.
Koçarlı'da cep telefonu satan Fatih Demir'in, 'Asel' isimli Doberman cinsi köpeği, dün 13.00 - 17.00 saatleri arasında Gündoğan Mahallesi'ndeki evinin bahçesinden çalındı. Demir, eve döndüğünde köpeğinin kulübesinde olmadığını, çalındığını fark edip, durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine polis, köpeğin bulunup, çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olayının yaşandığı evin bulunduğu sokak ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yavruyken aldıkları Doberman cinsi köpeği çok sevdiklerini belirten Fatih Demir, "Bahçemizdeki kulübede gözümüz gibi bakıyorduk. Oğlum Durmuş Demir ile fırsat buldukça onunla oynayıp, vakit geçiriyorduk. Daha 6 aylık yavruydu. Maddi değeri 10 bin lira ama onun yokluğu bizi daha çok üzdü. Köpeğimi bulan veya yerini bildirene para ödülü vereceğim. Bir an önce bulunması içinde sosyal medya hesabımdan da paylaşımda bulundum" dedi.
Demir, vereceği ödül miktarı konusunda açıklama yapmadı.

FOTOĞRAFLI

Çalınan köpeğini bulan veya yerini bildirene ödül verecekÇalınan köpeğini bulan veya yerini bildirene ödül verecekÇalınan köpeğini bulan veya yerini bildirene ödül verecekÇalınan köpeğini bulan veya yerini bildirene ödül verecek

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
Aşkları sınır tanımadıAşkları sınır tanımadı
İstanbul'un Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü; Taksim'de tören düzenlendiİstanbul'un Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü; Taksim'de tören düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hıdır Daştan yazdı...Müntehip

Hıdır Daştan yazdı...Müntehip

Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

Almanya Bursa'daki bu olayı konuşuyor! Baba ve bebek aranıyor

Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.